Parkur Konya gençleri hayallerine kavuşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Spor Lisesi, polislik, bekçilik ve askeri okullar tarafından açılan özel yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için düzenlediği Parkur Konya'dan sevindiren başarılar geliyor. Parkur Konya ile polisliğe hazırlanan 321 adaydan 290'u sınavdan geçer not alarak yüzde 90'lık başarı oranı yakaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı “Parkur Konya” hazırlık kursları gençleri hayallerine kavuşturuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Parkur Konya'nın özel yetenek sınavlarına katılacak adaylara yönelik düzenlediği Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kurslarında büyük başarı geldi. Polislik kurslarında eğitim gören 321 adaydan 290'ı sınavlarını başarıyla tamamlarken yüzde 90'lık başarı oranı elde eden Parkur Konya, özel yetenek sınavlarında doğru adres olduğunu bir kez daha ispatladı. Gençleri, BESYO, Spor Lisesi, bekçilik ve askeri okullara da hazırlayarak hayallerine kavuşturan Parkur Konya, eğitim süreci öncesinde sporda performans testleriyle seviyesi belirlenen ve kişiye özel programlarla çalışmalarını sürdüren kursiyerlerin gelişim seviyelerini, modern tesislerde gerçekleştirilen testlerle titizlikle takip ediyor. Parkur çalışmalarının yanı sıra genel kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon antrenmanlarının da yapıldığı eğitim programları, şehir merkezinde 2 ayrı spor salonunda ve 7 farklı ilçede uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.