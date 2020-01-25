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Patlayan trafo mahalleyi elektriksiz bıraktı

Konya’nın Kulu ilçesinde trafonun patlayarak alev alması sonucu bir mahalle elektriksiz kaldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde trafonun patlayarak alev alması sonucu bir mahalle elektriksiz kaldı.


Yangın, dün akşam saatlerinde Yeni Malalle'de bir park içerisindeki elektrik trafosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafo bilinmeyen bir nedenle patlayarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken mahalleye gece boyu elektrik verilemedi. Sabah saatlerinde onarım çalışmaları sona erince trafo yenilendi.


Öte yandan elektrik trafosunun yanarak patlaması ise cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

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