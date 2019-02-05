Pazar yerinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak, iki kişi ise darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi, Hal İçi'ndeki pazar yerinde, iki grup arasında iddiaya göre aralarında bir süre önce yaşanan küfürleşme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Murat D. bıçaklanarak, Aykut G. ve Turgay G. ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan atardamarına isabet eden bıçak yarası sebebiyle kan kaybı yaşayan Murat D. hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayla ilgili olarak her iki taraftan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekip inceleme yaparken, şüphelilerden birinin aracında ele geçirdiği silah ile kavgada kullanılan bıçağa el koydu.

Öte yandan kavganın iki grup arasında daha önceden yaşanan küfürleşme meselesinden çıktığı, pazar yerinde karşılaşan tarafların bu sebeple yeniden tartışmaya başlayınca kavganın büyüdüğü ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.