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Pazarcıların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Konya’da pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada bir pazarcı ile pazara alışverişe gelen bir kadın yaralandı.

Konya'da pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada bir pazarcı ile pazara alışverişe gelen bir kadın yaralandı.


Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yeniceoba Sokak üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda balıkçı olduğu öğrenilen Melih T. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir pazarcı arasında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma sonrası ismi alınamayan pazarcı yanında bulunan tabancayla Melih T'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Melih T. karnından o sırada pazara alışverişe gelen A.A. isimli kadın da bacağından yaralandı. İki kişiyi yaralayan şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Melih T., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, A.A. ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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