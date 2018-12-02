Pekyatırmacı: “Engelsiz bir yaşam için sosyal sorumluluk projelerimizi uyguluyoruz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Engelli dostu projeleri hayata geçirmeyi büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engeller Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Selçuklu Belediyesinin engelli dostu bir belediye olduğu vurgusunu yapan Başkan Pekyatırmacı, “Günümüz belediyecilik anlayışı ile sosyal sorumluluğu ön planda tutan, engellilerimizin de her türlü ihtiyacına cevap verecek projeler uyguluyoruz" dedi.

"SOBE ile sosyal sorumluluk projesini en iyi şekilde yerine getiriyoruz"

Türkiye'ye örnek, şehrin ilk ve en büyük Otizm Merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İçerisinde spor tesisleri, toplantı salonları, çocuklarımızın el becerilerini geliştirebilecekleri alanlar, yüzme havuzları, spor salonları olan kompleks otizmli çocuklarımız ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak bir yaşam alanı oldu. Gerek hükümetimiz gerekse belediyelerimizin bu konuda gösterdikleri özverili gayretler artarak devam ediyor. Bütün bu çalışmalardaki tek amacımız en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın mutluluğu için" diye konuştu.

"SEDEP kapsamında farkındalık oluşturuyoruz"

Her yıl eğitim öğretim dönemi içinde SEDEP kapsamında engelliler adına farkındalık oluşturmak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İlçemizin farklı okullarımızdan gelen gönüllü öğrencilerimiz ile (SEDEP) kapsamında "Yalnız Değilsiniz” etkinliğinde hastane sınıfları, özel eğitim sınıfları, evde eğitim gören öğrenciler ve huzurevi sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Böylece onlara yalnız olmadıklarını hissettirirken engelli insanların farkındalığının arttırılmasını amaçlıyor, birlikte güzel etkinliklere de imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için her türlü adımı attıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde engelli hemşehrilerimizi de düşünerek planlama yapıyoruz. Hissedilebilir uyarı ve takip zemin ürünlerimiz ile belediye hizmet binamızı görme engelliler için daha erişilebilir hale getirdik. 'Tüm Engelleri Kaldırıyoruz' sloganı ile yola çıkan Engelli Taşıma Aracı, tekerlekli sandalye ile yaşayan engelliler için yapılan özel aparat ile yükleme ve taşıma yapıyoruz. Bunun yanında görme engelli, zihinsel engelli, spastik engelli ve işitme engelliler engelli taşıma aracı ile evlerinden alınıyor ve istedikleri yere bırakılıyor. Daha sonra burada işini tamamlayan engelliler evlerine geri götürülüyor. Ayrıca Selçuklu'nun 10 farklı noktasına engelli vatandaşlarımızın akülü araçlarını şarj edebilmeleri amacıyla Engelli Şarj İstasyonu kazandırdık. Bu çalışmaların yanı sıra ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalyelerinin bakımı belediyemiz tarafından gerçekleştiriliyor.Selçuklu'da engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyor, onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.