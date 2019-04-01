Pekyatırmacı: “Halkımızın teveccühüne her zaman layık olmaya çalışacağız”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart 2019 Yerel seçimleri nedeniyle bir teşekkür mesajı yayınladı.

31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri nedeniyle bir teşekkür mesajı yayınlayan Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de yerel seçimleri yüksek bir katılım ile geride bıraktık. Hemşehrilerimiz sandığa giderek önümüzdeki 5 yıl için yerel yöneticilerini seçti. Halkımızın teveccühü ve tercihiyle beraber Selçuklu Belediye Başkanlığı için büyük bir destek almaktan dolayı büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Halkımızın bize olan güvenini ve teveccühünü boşa çıkarmamak için her zamankinden daha çok gayret ederek, ilçemizi daha ileri taşımak adına daha büyük özveri ile çalışacağız” dedi.

“Sandığa giden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren Başkan Pekyatırmacı; “Alnımızın akıyla bir seçimi daha atlattık. Güçlü bir Türkiye için yeniden sandığa giden milletimiz bir kez daha Ak Partiye güvendiğini göstermiştir. Çıkan sonuç yalnızca partimizin değil tüm ülkemizin başarısıdır. Konya her seçimde Ak Partiye tam destek vererek teveccühünü sunmuştur. Kurulduğu ilk günden bu yana giderek büyüyen teşkilatlarımızla birlikte canla başla çalıştık ve hemşehrilerimiz bu anlamda her zaman bize destek oldular. Bizlere inanan ve bu emaneti teslim eden bize oy veren, oy vermeyen tüm hemşehrilerimiz için daha çok çalışacağız. Selçuklu'yu birlikte yöneteceğiz. Lider ülke olma yolunda üzerimize düşeni yapacağız. Bu görevin ağırlığının ve ehemmiyetinin bilincindeyiz. Çıktığımız bu kutlu yolda bizimle beraber olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yine bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti İl Başkanımıza, Selçuklu İlçe Başkanımıza, teşkilatlarımız bünyesinde görev alan yönetim kurullarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumhur İttifakı kapsamında yurt genelinde, il ve ilçe bazında önemli destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe Başkanımıza, değerli teşkilat üyelerimize ve kıymetli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.