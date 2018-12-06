Pekyatırmacı: "Mevlana'nın evrensel mesajları tüm insanlığa ulaştırılacak"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl "Selam Vakti" teması ile gerçekleştirilecek anma törenleri ile Mevlana'nın evrensel mesajlarının tüm insanlığa ulaştırılacağını söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu düşünürü, mutasavvıf, ilim ve din adamı Mevlana'nın söylemlerinin vuslatından bu güne insanlığın kalbinde her zaman kendine yer bulduğunu ifade ederek, bu yıl "Selam Vakti" teması ile gerçekleştirilecek anma törenleri ile Mevlana'nın evrensel mesajlarının tüm insanlığa ulaştırılacağını ifade etti. Aşkın, sabrın ve hoşgörünün sembolü olan Hazreti Mevlana'nın hayatının ve sözlerinin insanlık için önemli dersler içerdiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Hazreti Mevlana yaşadığı dönemde sadece çevresine değil, tüm coğrafyaya Allah yolunu tavsiye etmiştir. Mevlana'nın 'İnsanların Hayırlısı, insanlara faydası dokunandır, Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır, hamd, yalnız tek olan Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun' vasiyeti insanlığa ders niteliğindedir"

“Allah'a ulaşacak birçok yol var, ben aşkı seçtim” buyuran Hazreti Mevlana'nın yaktığı aşk ateşinin, asırlardır yüreklerde yanmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Konyamız insanları birbirine bağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi olan 'Selam'ın taşıdığı manevi anlamın Hazreti Pirin diyarından tüm dünyaya ulaşması için Türkiye'den ve farklı dünya coğrafyalarından gelen binlerce misafire kapılarını açıyor. Bu atmosferden tüm dünya insanlarının istifade etmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile bundan 745 sene evvel vefatıyla vuslatı yaşayan Hazreti Mevlana'yı rahmet ve dua ile anıyorum. Mevlana'nın, temelinde İslam olan mesajlarının nesiller boyu sürmesi ve özünden koparılmadan aktarılması için Rumi'yi daha iyi anlamayı, okumayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.