Pencere takılırken inşaattan düşüp yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir inşaatın birinci katında pencere takılırken dengesini kaybedip yere düşerek yaralanan Suriye uyruklu genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta pencere takan firma elemanlarına yardım ettiği iddia edilen Suriye uyruklu İzzettin İsa (20), dengesini kaybederek birinci kattan aşağıya düşerek yaralandı. Adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.