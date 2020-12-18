Pencereyi kapatmak isterken canından oldu

Konya'da 3. kattaki evinin penceresini kapatmak isterken dengesini kaybedip aşağıya düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Karacadağ Sokak Baki Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın 3'üncü katında oturan Hasan Karakarçayıldız (65), iddiaya göre açık kalan pencereyi kapatmak isterken dengesini kaybedince aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Hasan Karakarçayıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hasan Karakarçayıldız'ın 1999 depremine yakalandığı sırada panik atak hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.