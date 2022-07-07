Piknik Sepetinde kahkaha tufanı

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği boyunca konserlerin yanı sıra tiyatro izlemenin keyfini yaşayan Akşehirliler “Piknik Sepeti” oyunuyla keyifli dakikalar yaşadı.

Yönetmenliğini Ahmet Çevik'in yaptığı oyunu, Deniz Nida Şener yazdı. Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Ahmet Çevik, Aylin Kabasakal, Cengiz Güleryüz, Serhan Atak, Yelda Alp ve Sinan Bengier rol yer aldı. Birbirlerinden tamamen farklı iki ailenin, bir piknik sırasında tanışmalarını konu alan oyunda iki aile arasında herhangi bir ortak nokta olmamasına rağmen şaşırtıcı bir yakınlık gelişmesini, daha sonra bu pikniğe beklenmedik birisinin gelişi ve bu kişinin gelişiyle olayların sarpa sarmasını anlatan oyun izleyenleri kahkahaya boğdu. Tiyatro ekibi, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya kendilerini seyirciyle buluşturduğu için teşekkür etti. Başkan Akkaya da yaptığı konuşmada tiyatro oyunu ile unutulmaz bir akşam yaşattıkları için usta sanatçılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Tiyatro gösterisini, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda tiyatrosever izledi.