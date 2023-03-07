İhlas Haber Ajansı

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Pirize takılı fişi tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir iş yerinin deposunda prize takılı fişi tamir etmek isteyen bir kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinin deposunda prize takılı fişi tamir etmek isteyen bir kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Olay, Kulu ilçesinde bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bozuk bir fişi tamir etmek isteyen F.M., tamir edeceği fişi prizde unuttu. Tamir sırasında elektrik akımına kapılan F.M., yere savruldu. Elinden yaralanan F.M., iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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