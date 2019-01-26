İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Konya’da plastik geri dönüşümü yaptığı öğrenilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'da plastik geri dönüşümü yaptığı öğrenilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, saat 07.00 sıralarından merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Has Mavi Sokak üzerindeki fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre plastik geri dönüşümü yaptığı öğrenilen Hikmet S.'ye ait fabrikadan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmasının ardından fabrikadaki yangın tamamen söndürüldü. Yangının elektrikli çay ocağının prizde bırakılmasından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.