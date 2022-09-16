Plastik malzeme üreten iş yerinde korkutan yangın

Konya'da bir sanayi sitesinde plastik depolama malzemeleri üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği, zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10753. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde plastik depolama malzemeleri üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinde alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. İş yerindeki yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.