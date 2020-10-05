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Polis araç içerisinden havaya ateş eden şüpheliyi yakaladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde araç içerisinden havaya ateş eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde araç içerisinden havaya ateş eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sanayi içerisinde bir araçtan havaya ateş eden B.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 24 dolu mermi ve 12 boş kovan ele geçirildi. Şüpheli B.T., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, tabanca, şarjör mermiler ile boş kovanlara el konuldu.

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