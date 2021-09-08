Polise bıçak çekti, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Konya'da polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı alarak adrese giden polis ekipleri, motosikletle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi fark etti. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, bir süre sonra motosikleti durdurdu. Bu sırada motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan şüpheli S.K'nın uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.