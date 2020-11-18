İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin durdurduğu otomobildeki şahısların üzerinden 12 gram eroin ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 12 gram eroin ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 12 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında otomobil ile M.K.'nin (22) Antalya iline uyuşturucu madde almaya gittiğini tespit etmesi üzerine araç takibe alınarak Akşehir ilçe girişi yeni Antalya yolu üzerinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan sürücü M.K. ile arkadaşları O.P. (26) ile İ.O.'nun (22) üst araması yapıldı. Şahıslardan M.K.'nin üzerinden 8 gram, O.P.'nin üzerinden 2 gram, İ.O.'nun üzerinden de 2 gram olmak üzere toplam 12 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.