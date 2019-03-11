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Polisin yol kontrolünde eroin ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı yol uygulamasında bir araçta eroin ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı yol uygulamasında bir araçta eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Ziya Gökalp Mahallesi Adana-Konya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine 42 plakalı bir araç durduruldu. Polis ekipleri, A.K., H.K. ve S.İ. isimli şahısların içinde olduğu araçta arama yaptı. Aramada araç içerisine zulalanmış vaziyette sigara paketi içerisinde 5 ayrı şeffaf poşette olmak üzere toplamda daralı ağırlığı 16,72 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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