İhlas Haber Ajansı

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Polisten fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince insan ticareti, fuhuş yapmak, yaptırmak, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu ile ilgili çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 6 adreste arama yaptı. Adreslerde şüpheliler A.D, A.C, R.J, A.Ç, M.B. ve H.T. ile fuhuş yapmaya zorlandığı ve fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 3 kadın alınan rapordan sonra sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresine teslim edildi.


Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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