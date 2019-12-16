Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtı

Konya'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu hırsızlık şüphelisi, kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada 1 polis yaralanırken, polisin açtığı ateş sonucu sol kolundan yaralanan ve 10 suçtan aranan şüpheli şahıs aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri, hırsızlık olayı nedeniyle aranan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar'ı (26) 06 FC 5155 plakalı otomobilde seyir halinde fark edince dur ihtarında bulundu. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri peşine düştü. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, aracıyla kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada polis memuru Yusuf O. hafif şekilde yaralanırken, polis şüpheliyi durdurmak için araca ateş etti. Aracın ön lastiği patlarken aynadan seken bir kurşun da şüphelinin sol kolunu yaraladı. Otomobilini Arif Bilge Mahallesi İçdere Sokakta bırakan şüpheli şahıs, yaya olarak kaçtı. Polise izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Çarpışma sırasında yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olarak kaçan şüphelinin, Konya ve Samsun illerinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştığı ve hakkında 10 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kiralık olduğu belirlenen otomobilde inceleme yaparak parmak izi çalışması yaptı.