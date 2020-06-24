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Polisten kaçan sürücüye 13 bin lira ceza

Konya’da dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. 13 bin 247 lira ceza kesilen sürücünün aracı trafikten men edildi.


Olay, merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istenen M.G. idaresindeki otomobil dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin üzerine otomobili sürerek ve trafiği tehlikeye düşüren M.G. ve araçta bulunan R.M., Otogar civarında uzun süren kovalamacanın ardından polis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araç sürücüsü M.G.'ye alkolmetreyi üflememek, kırmızı ışık ihlalinde bulunmak, ters şeritte ilerlemek ve drift yapmak suçlarından 13 bin 247 lira ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

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