Polonya'da öldürülen Furkan Kocaman anısına lokma dağıtıldı

Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw şehrinde bir alışveriş merkezinde uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ın anısına, ailesi ve arkadaşları tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Gökkuşağı Alışveriş Merkezi önündeki lokma ikramına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, Furkan Kocaman'ın babası Celalettin ve anne Ayşegül Kocaman ile okul arkadaşları katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Erasmus ile Polonya'ya gönderdiğimiz böyle olunca da ilim ve irfan öğrenebilmenin onurunu yaşayabilmek için gönderdiğimiz evladımız, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne olan inancını bildiğinden, kendi onurlu duruşunu hiçbir kimseye boyun eğmediği gösterdiğinden dolayı katiller tarafından hunharca şehit edildi. Sadece Türkiye'de değil, Dünyanın her yerinde bu davranışı gösteren yiğit evlatlarımızı hayırla yad edebilmenin yeni gençlerimize de bunu gösterebilmenin bir onurunu taşıyalım diye buradayız. Önce Rabbimizin şehitlerle olan kısımda ‘Onlar diridirler ve rızıklanırlar' diyor. Bizde bu rızıktan sunabilmek için sizlere hem bunları ikram edebilmek onurun simgesi olan kardeşimizi yad edebilmenin onuru için buradayız. Tüm şehitlerimizi hayırla, sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Furkan yavrumuz dün Kocaman ailesinin evladıydı. Bugün bütün milletin bütün gençliğimizin gönlünde yiğit bir şehidimiz olarak kalacak. Rabbim şehitliğini makbul, kabrini güzel, ailesine sabırlar ve güzellikler yad eylesin” dedi.

Konuşmanın ardından lokma dağıtımı devam etti.