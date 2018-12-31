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POMEM mezuniyetinde sürpriz evlilik teklifi

Konya’nın Ereğli ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünün 2018 yılı 22.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünün 2018 yılı 22. mezuniyet töreninde genç polis adayı, açtığı pankart ile sevdiği kıza evlilik teklifi yaptı.


Ereğli ilçesinde POMEM Müdürlüğü 2018 yılı 22. dönem mezunlarını verdi. Ereğli TOKİ Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 223 polis adayı diplomalarını aldı. Törenin ardından 25 yaşındaki polis adayı Alihan Küçük, arkadaşlarının da yardımıyla üzerinde “Benimle evlenir misin” yazılı pankart açarak sevdiği Ceyda Çelik'e evlilik teklifi yaptı. Evlenme teklifine olumlu yanıt alan Alihan Küçük, Ceyda Çelik'e çiçek verdi.


Törene, Konya Valisi Cüneyt Orhan ve Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, davetliler ve polis adaylarının aileleri katıldı.

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