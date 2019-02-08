Portekiz Büyükelçisi'nden Başkan Altay'a ziyaret

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Uğur İbrahim Altay ile görüştü.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Büyükelçi'ye Konya'nın ticareti, ekonomisi ve turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve ticaret ilişkilerine katkı sağlamasını dilerim. Konya Anadolu'nun kadim şehirlerinden biridir. 11. ve 12. yüzyıllarda Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya Hazreti Mevlana'nın şehridir. Umarım bu ziyaretiniz onu daha iyi tanımaya bir fırsat olur. Ülkeniz ve ülkemiz arasında çok dost bir ilişki var. Bunun güçlendirilmesini arzu ederiz. Dünyanın birçok şehrinde kardeş şehir uygulamalarımız devam ediyor. Ayrıca Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) eşbaşkanlığını yürütüyoruz merkezi Barselona olan” dedi.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva da, Türkiye'de görev yapmanın kendisi için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu, bu vesileyle Konya gibi düzenli bir şehre gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretlerimizin sebebi; hem sizi ve şehri yakından tanımak hem de fikir alışverişinde bulunmak. Bir diğer sebebi de ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri değerlendirmek. Portekiz ekonomisi belli başlı alanlarda çok gelişmiştir. Özellikle de yenilenebilir enerji konusunda. Şehrinizin güzelliklerinden çok etkilendik. Konya'nın ekonomik alanda çok önemli bir model olduğunu düşünüyoruz. Tarımsal ekonomiye bağlı endüstriyelleşme Konya'da çok iyi bir seviyede” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Büyükelçi Da Silva'ya Mevlevi sikkesi ve İspanyolca Mesnevi hediye etti.