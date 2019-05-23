Prof. Dr. Ersözlü: "Kök hücre tedavisi ameliyatsız ve günübirlik uygulanabiliyor”

Dr. Salim Ersözlü, kök hücre tedavisinin ameliyatsız günübirlik bir işlemle uygulanabileceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Dr. Salim Ersözlü, kök hücrenin kendini yenileyebilen ve başka hücrelerinde yerine geçebilen bir hücre olduğunu belirterek, “Kök hücre, kıkırdak hasarı varsa o hücrelerin yerine geçip kıkırdak oluşumunu sağlıyor. Kas hasarı varsa, tendon hasarı varsa, kemikte kaynama sıkıntısı varsa aslında onların yerine geçip bir nevi onların görevini üstlenen hücreler demek. Eskiden bu hücreleri zor elde ediyorduk. Yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan elde ediyorduk. Bu etik ve tıbbi sebeplerden dolayı bize bazı kısıtlamalar getiriyordu. Ama son zamanlarda artık insanların kendi vücudundan kök hücreleri alıp belli bir işlemden geçirip uygulamak istediğimiz bölgelere uygulama imkanı doğdu. Bunlar çok pratik bir şekilde hastanede yatmayı gerektirmeyecek bir şekilde günübirlik dediğimiz uygulayıp aynı gün evine yolladığımız, hiçbir şekilde bir cerrahi müdahale uygulamadan sadece lokal anesteziyle karın çevresindeki yağ dokusu hücrelerinden alıyoruz kök hücre kaynağını. O hücreleri elde ettikten sonra da nereye uygulamak istiyorsak oraya uyguluyoruz ve o olay gerçekleşiyor. İyileşme sağlanıyor. Son zamanlarda bu birçok ameliyatın yerine geçti. Eskiden bunlar için çare bulamadığımız bazı durumlarda cerrahi müdahale uygulamak durumundan kalıyorduk ama artık onların birçoğunu cerrahi tedavi uygulamadan kök hücre tedavisiyle günübirlik bir işlemle çözebiliyoruz" dedi.