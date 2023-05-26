Prof. Dr. İbrahim Kavaz Akşehirli gençlerle buluştu

yıldönümünde anma etkinlikleri çerçevesinde Konya'nın Akşehir ilçesine gelen Prof. Dr. İbrahim Kavaz, gençlerle buluştu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. İbrahim Kavaz, Akşehir'de Necip Fazıl Kısakürek'ın vefatının 40. yıldönümünde , Akşehir Belediyesi'ne ait Dönemeç Kitap Kafe'de gençlerle bir araya geldi. Prof. Dr. Kavaz gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Düşüncesini ifade edebilmek, yeni ve farklı fikirlere sahip olmak, her türlü fikre ulaşmak, kendi dünya görüşüne ve düşüncesine uymayan fikirlere cevap verebilmek amacıyla Necip Fazıl'ı okumamız gerekir. Necip Fazıl; fikir çilesine talip olan ve dünyaya bir nizam ve dava fikriyle gelmiş olan bir şairdir. Bu noktada dünyaya gelmiş ve gününün şartları içinde geniş imkanlara sahip olan bir muhitte yetişmiş olmasına rağmen, o sanata hayatının ilk yıllarında edebiyat çevresinde çok üst derecede kabul görmüş, hatta dönemin önde gelen şairleri arasına girmeye hak kazanmış birisidir. Bütün bunlara rağmen dünyevi hiçbir şöhret ve imkanla yetinmemiş, şiirleri başta olmak üzere her yazdığı makale, hikaye, tiyatro gibi eserlerinde söz eden şair milletin ve toplumun kaybettiklerini kazanmak adına Anadolu yollarına düşmüş, muhatabını bulmak için eza ve cefayı, mahrumiyet ve mahkumiyeti göze almış bir insandır” dedi.

Konuşmasında Necip Fazıl'ın şiirlerinden ve fikirlerinden örnekler sunan Kavaz'a etkinlik sonunda Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel tarafından Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saati armağan edildi.