Prof. Dr. Kamış: “Pandemi sürecinde kontakt lens kullanımını çok önermiyoruz”

Dr. Ümit Kamış, pandemi döneminde kontakt lens kullanımını çok önermediklerini, gözün durumuna göre lazer tedavisi uygulanabildiğini söyledi.

Medova Hastanesi Dr. Ümit Kamış, miyopi, astigmatizma ve hipermetropi olmak üzere gözde 3 tip kırılma kusuru olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ümit Kamış, "Kırılma kusurlarının tedavisinde biz göz hekimleri olarak kişilere gözlük veya kontak lens verebiliyoruz, haricinde kalıcı lazer tedavi uygulayabiliyoruz. Lazer tedavileri 18 yaşını doldurmuş, göz yapısı uygun olan ve numarası artık değişim göstermeyen yani sabitlenmiş kişilere lazer tedavisi yapabiliyoruz. Lazer tedavisinde miyopiyi 8-10 numaraya kadar düzeltebiliyoruz. Astigmatizma ve hipermetropideki bizim üst değerimiz ise 6 numara. Kısaca özetleyecek olursak miyopide 8-10 numaraya kadar düzeltme yapabiliyoruz. Astigmat ve hipermetropide ise 6 numaraya kadar rahatlıkla tedavi edebiliyoruz” dedi.

“Pandemi sürecinde kontakt lens kullanımını çok önermiyoruz”

Lazer tedavisinin kendini ispat etmiş bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kamış, şunları kaydetti:

“1990'lardan itibaren dünyada yaklaşık 90 milyonun üzerinde insan, ülkemizde ise yaklaşık bir buçuk milyonun üzerinde bir insan bu tedaviyle gözlük ve kontak lense veda etti. Lazer tedavisi yapılırken mutlaka 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Kişinin göz yapısının uygun olması ve iyi teknolojiye sahip bir merkez ve tecrübeli bir hekim tarafından yapılmasında fayda var. Şayet bu üç husus dikkate alınarak tedavi edilirse hastalar uzağı gözlüksüz ve kontak lens kullanmadan görebilecekler. Bu zaten büyük bir konfor. Hastaların gözlükle denize girememe gibi, yağmurlu havalarda gözlüğün buğu yapması gibi, özellikle pandemi sürecinde maske takan kişilerde gözlük takan kişilerde buğulanma olabiliyor. Pandemi sürecinde kontakt lens kullanımını çok önermiyoruz çünkü bu virüs ağız, burun ve göz mukozası yoluyla vücuda girebiliyor. Dolayısıyla kontakt lens kullanan kişilerde ara vermelerini, gözlüğe geçmelerini istiyoruz. Gözlük ve kontakt lensi lazerle tedavi ettiğimiz zaman bunları kullanan kişi bağımlı olmaksızın ömür boyu hayatını gözlüksüz olarak özgürce sürdürebiliyor.”