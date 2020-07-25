Prof. Dr. Mahir Uğur: “Belinizi olabildiğince dik tutmaya gayret edin”

Dr. Mahir Uğur, bel ağrılarına kesin teşhis konulup nedeni anlaşılmadan müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirterek, belin olabildiğince dik tutulması gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi Dr. Mahir Uğur, bel ağrılarının insanların vücudunda en çok ağrı çektikleri bölgelerin başında geldiğini belirtti. Birçok insanın günlük yaşantıda belini hiç düşünmeden hareket ettirdiğini ve bu yüzden de bel ağrıları ile sıkça karşı karşıya kalındığını kaydeden Prof. Dr. Mahir Uğur, “Günlük yaşantımızda bel ağrılarını önlemek için dikkat etmemiz gereken önerileri kısaca şöyle özetleyebiliriz; Yerden bir cismi kaldırırken dizlerinizi kırın ve çömelerek alın ve ona doğru uzanmayın, yanına iyice yaklaşın. Yükü belinizle değil, bacaklarınızla kaldırın. Ayakta iken belinizi sağa veya sola doğru döndürerek eğilip yerden bir şey almayın ve yük elinizde iken dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil ayaklarınızın yerini değiştirerek dönün. Cismi taşırken her iki ayağınız arasındaki mesafe de yaklaşık omuz genişliğinde olmalı ve ayak uçlarınız dışa bakmalı. Yumuşak, alçak ve derin koltuklarda oturmayın. Kol konacak sandalye ve koltukları tercih edin. Sandalye veya koltukta otururken, televizyon veya herhangi bir gösteriyi izlerken dik bir pozisyonda olmaya gayret edin ve bunu alışkanlık haline getirin” dedi.

“Belinizi olabildiğince dik tutmaya gayret edin”

El yüz yıkarken ya da dişleri fırçalarken lavaboya doğru eğilinmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Uğur, “Belinizi olabildiğince dik tutmaya gayret edin. Bu yüzden evinizdeki lavaboların mümkünse biraz daha yüksekçe yapılmasını sağlayın. Kesin teşhis konulup bel ağrınızın nedeni anlaşılmadan belinizi asla çektirmeyin ve el ile müdahale yaptırmayın. Bunun bazen felce kadar giden sonuçlara yol açtığını unutmayın. Yatakta pozisyonunuzu belirlerken yan yatarak kalça ve dizlerinizi karnınıza doğru çekerek bacaklarınızı toplar ve ana rahmindeki gibi kıvrılarak durursanız rahat edersiniz. İki bacağınızın arasına yumuşak bir yastık koymanız da iyi olur. Daha önce bel rahatsızlığı geçirmişseniz, güreş, boks, judo, futbol, basketbol gibi mücadele sporlarından ve halter, jimnastik, golf, tenis gibi uğraşılardan uzak durun. Bunların yerine yürüme ve yüzme gibi sporları tercih edin. Beli fazla eğmeden bisiklete binmek de faydalıdır” diye konuştu.

“Uzun yola çıkarken de belinizi ince bir yastıkla destekleyin”

Bisiklet kullananların gidon çatalının barın 2-5 santimetre üstünde olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Uğur, “Dağ bisikletlerinde bu ölçü 7-15 santimetre kadar olabilir. Oturak yüksekliğine gelince, ayağınız pedalda saat 6 konumunda olduğunda, bacağınız tamamen uzatabilmiş olmanız gerekir. Ayağınızı pedalın üzerine koyduğunuzda dizinizde hafif bir kavis olmalıdır. Aynı şekilde gidonu tuttuğunuzda da dirseklerinizde hafif bir kavis olmalıdır ve sırtınızda herhangi bir gerginlik hissetmemeniz gerekir. Bisikletinizi düzgün ayarlayamadığınızı düşünüyorsanız muhakkak profesyonel bir kişiden destek alınız. Ayrıca oturak yerinizin ön ucunu 10-15 derece aşağıya doğru eğerek sırt bölgesine, alt omurga ve pelvisten gelen baskıyı azaltabilirsiniz. Otomobil kullanırken arkaya yaslandığınızda koltuk belinizi desteklesin ve adeta kavrasın. Uzun yola çıkarken de belinizi ince bir yastıkla destekleyin. Otomobile bindiğinizde koltuğunuzu pedallara yakın olacak şekilde ayarlayın. Dizlerinizin de kalçanızın biraz yukarısında durmasını sağlayın. Aksi halde beliniz rahat etmez” şeklinde konuştu.