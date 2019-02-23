Prof. Dr. Osman Okka'ya 50. yıl plaketi

Dr. Osman Okka'ya akademik hayatının 50. yılında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından törenle plaket verildi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü ile Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği iş birliği içerisinde ‘Cumhuriyet Döneminde Bir Osmanlı Aydını Hacıveyiszade Mustafa Kurucu' ve ‘Akademik Hayatının 50. Yılında Dr. Osman Okka' konulu program düzenlendi.

Hacıveyiszade Mustafa Kurucu'yu anlatan sinevizyon gösteriyle başlayan programda KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hacıveyiszade'nin torunu Mustafa Koruyucu dedesini anlattı. Hafız Osman Berk hocası Hacıveyiszade Mustafa Kurucu ile ilgili anılarını dile getirirken Dr. Yusuf Küçükdağ ise konferans verdi.

‘Akademik Hayatının 50. Yılında Dr. Osman Okka' konulu diğer programda konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Çağatay Ünüsan, Dr. Osman Okka'nın çok özel bir kişilik olduğunu söyledi. Biyografisi okunarak çiçek verilmesinin ardından öğrencileri hocalarıyla yaşadıkları anıları anlattı, Dr. Okka için yazılan şiir okundu.

Dr. Osman Okka akademik kariyerinin 50. yılı plaketini Selçuk Üniversitesi Rektörü Dr. Mustafa Şahin ile KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Çağatay Ünüsan'ın elinden aldı.

Dr. Osman Okka konuşmasında, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Dr. Okka, “İnsanın hayatında belirli mutlu günler vardır. Daha önce 30. yılımızı kutlamışlardı, ne kadar teşekkür etsek az. O zaman da arkamızda yine üniversitem vardı. Şimdi de 50. yılı kutluyoruz. Son derece mutluyum. Rabbim inşallah hepimizi öbür cihanda da hep birlikte bir arada bulundurur. Yine bugünleri anarız, yine birlikte oluruz. Burada mutluyum, Selçuk Üniversitesinde 20 yılda çok mutluydum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.

Dr. Okka, plaket töreni sonrası tebrikleri kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.