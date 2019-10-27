Prof. Dr. Şahin: “Terörist faaliyetleri sonucu öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"

Dr. Mehmet Şahin, terör faaliyetleri dolayısıyla öldürülen Kürt gençlerinin sayısının 25 binin üzerinde olduğu söyledi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından şube binasında bir konferans gerçekleştirildi. Programa Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin konuk oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, Merkez Bankası'nın, 250 baz puan faiz indirimine giderek faizleri yüzde 14,00'e çektiğini söyledi. Okka, "Bu, önceki indirimlerde olduğu gibi hızla piyasaya yansıyacaktır. Ancak, bu faiz oranları hala yüksek. Üreten ve yatırım yapan ekonomi için yüksek faiz döneminin bitirilmesini istiyoruz. Kamu ya da özel bütün bankaların piyasanın beklentisi doğrultusunda iş dünyasını rahatlatacak düzenlemeleri bir an önce yapmalarını bekliyoruz” dedi.

"Terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde"

Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen, bölgeyi zehirleyecek ve İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacak uzun bir hat oluşturulacaktı. Kurulduğunda bu hattı koruma şansınız asla yoktu. Böyle bir yapılanmanın önüne geçmek için bu operasyon başlatıldı. Suriye'de ilk halk ayaklanmaları başladığında PYD ve YPG yani farklı isimlerle kendini adlandırıp dünyaya ve bölgeye kendini kabul ettirmek isteyen terör örgütü PKK, ilk önce Suriye'de Kürtleri öldürerek alan kazanmaya çalıştı. Kendisi gibi düşünmeyen ve Suriye'nin kuzeyinde etkin olan siyasetçi Mişel Temo'yu öldürerek işe başladılar. Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de en büyük eziyeti Kürtlere yaptığını ve kendisi gibi düşünmeyen Kürt partileri dışladığını vurgulayarak, Kürt siyasetçiler bu kanlı örgütün cinayetlerine kurban gitti. PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde. Niçin? Bir terör örgütünün amacı gerçekleşsin diye. PYD/PKK'nın baskısından dolayı Türkiye'ye kaçan gerçek Suriyeli Kürt sayısının 350 bindir. Buranın altını çiziyorum, Türkiye'nin Kürtlerle sorunu yoktur, olamaz. Ama Türkiye'nin PKK ile sorunu vardır, var olacaktır da. Çünkü biz bin yıldır mayalanmış kardeşliğimizi birilerinin maşası haline gelmiş terör örgütlerine zehirletmeye müsaade etmememiz gerekiyor"şeklinde konuştu.

"İslam dünyasını zehirlemek için burada bir hat oluşturmak istediler"

Oluşturulmak istenen bin kilometrelik hattın bir özelliği daha olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Bu ana hattın İslami düşüncenin inşa edildiği yerdir. Suni ve Şii'nin başladığı yerdir burası. Bir medeniyeti yıkmak istiyorsanız, inşa edildiği yerden yıkarsınız. Bu hattı yıktığınızda İslam dünyasının Güneyini ve kuzeyini, doğusunu ve batısını siyasal ve toplumsal ekolojik türbülansa sokarsınız. Bilinerek yapılan bir iştir bu. Araplarla Türkleri, Türklerle Kürtleri, Kürtlerle Faslıları, yani İslam dünyasını zehirlemek için burada bir hat oluşturmak istediler. Bölge halkına baskı ve zülüm uygulanarak burada bir terör devlet inşa etmeye çalıştılar. Buna dur, hayır diyen biri çıktı mı? İşte Barış Pınarının özü budur. Türkiye, burada bir terör koridoruna müsaade ettirmeyecek ve etmeyecektir. Suriye'nin bölünmesi yüzde yüz Türkiye'nin bölünmesi anlamına gelir. PKK devleti için Suriye'ye dış gebelik yaptırdılar. Ülkemizin gücünden dolayı, bizim topraklarımızda yuvalanamadığı için, Suriye'de yuvalandı. PKK, PYD ve YPG'nin uzantısı değildir, PKK'nın kendisidir. Türkiye, bütün unsurlarını bu operasyonda ortaya koydu. 9 gün gibi bir kısa sürede sonuç aldı. İHA ve SİHA teknolojisi ülkemize çok şey kattı. Kendi gözümüzle operasyona girdik ve sonuç aldık. Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu bütün dünya gördü” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka tarafından Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin'e hediye takdim edildi.