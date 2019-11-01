Proje Destek Programına başvurular uzatıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Proje Destek Programına başvurulara gelen yoğun talepler doğrultusunda 8 Kasım 2019 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında, şehrin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla beş yıldır kurumsal olarak sürdürülen proje destekte başvurular uzatıldı. Ekim ayı başında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından kamuoyuyla 5. yıl duyurusu paylaşılan Proje Destek Programı, gelen yoğun talepler üzerine bir hafta daha uzatıldı. Bu kapsamda Proje Destek Programına son başvuru 8 Kasım 2019 tarihi oldu. Proje desteğinden faydalanmak isteyen bireyler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve öğrenci topluluklarının projelerini en geç 8 Kasım 2019 Cuma Günü saat 17:00' ye kadar Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programından yararlanmak isteyenlerin, program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru formuna https://www.selcuklu.bel.tr/haberler/duyurular/68/2020-yili-proje-destek-programi.html adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.