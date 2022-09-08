Psikolog Malas: "İntihar, okul yaşındaki çocuklar ve ergenlerde tehlikeli bir hal alabilmektedir"

Dünyada gençlerdeki intihar eylemlerinin hızla artmasına dikkat çeken Özel Medicana Konya Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, "İntihar eylemi özellikle de okul yaşındaki çocuklar (7-12 yaş) ve ergenler (13-20) için çalkantılı zamanlarda daha tehlikeli bir hal alabilmektedir. İntihar bir ruh sağlığı problemidir. İntiharın en önemli psikolojik sebebi depresyon olarak bilinmektedir. Depresyon umutsuzluk, hiçbir şeyden keyif alamama, karamsarlık ve değersizlik gibi hislerin şiddetlenmesiyle intihar davranışını ortaya çıkartır. Bireyin sözle ifade edemediği şeyler iç dünyasında birikmektedir ve birey ruhsal bir patlamanın sonucunda da intihar girişiminde bulunabilmektedir" dedi.

"İntihar düşüncesi, tek bir sebep ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur"

Özellikle okul yaşındaki çocuklar ve ergenler de intihar eyleminin daha çok görüldüğünü vurgulayan Psikolog Elmas Merve Malas, "Bu yaş grubundaki gençler ergenlik yıllarında zihinsel sağlık sorunlarına karşı doğal olarak daha savunmasızlar. Çünkü ergenlik döneminde psikolojik, fiziksel ve sosyal açıdan yaşanan değişimler sonucunda, birey çocukluktan yetişkinlik dönemine geçmektedir. Ancak bu aşamada ergen ne tam olarak çocuk ne de tam olarak yetişkin kabul edilmektedir. İntihar düşüncesi, tek bir sebep ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur. Bu nedenle intiharın sebepleri olarak biyolojik ve kalıtsal sebepler yanında sosyolojik, psikolojik, sosyodemografik sebepler, fiziksel hastalıklar ve psikiyatrik bozukluklar gibi sebepler de olabilir" şeklinde konuştu.