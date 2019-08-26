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Ralli aracı yarışta devrildi, sürücü helikopter ambulansla Konya'ya getirildi

Abant’tan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik bir rota üzerinden Göbeklitepe’de tamamlanacak olan TransAnatolia 2019 Rally Raid’in ikinci gününde bir yarışçı kaza geçirdi.

Abant'tan başlayıp 2 bin 300 kilometrelik bir rota üzerinden Göbeklitepe'de tamamlanacak olan TransAnatolia 2019 Rally Raid'in ikinci gününde bir yarışçı kaza geçirdi. Yaralı, helikopter ambulansla Konya'ya getirildi.


TransAnatolia 2019 Rally Raid'in ikinci gününde yarışçılar Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Meke ve Acıgöl parkurunda yarışmaya başladı. Yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş'ın (53) aracı Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kaza üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Bektaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra helikopter ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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