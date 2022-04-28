Konya'da Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan bayramı öncesi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda, uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 şahsı durduran ekipler, üst ve eşyalarında yapılan aramada 3 parça halinde 2 kilo 804 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin Mersin ilindeki ikametlerinde yapılan aramada ise 1 kilogram daha eroin maddesi ele geçirildi. Bayram öncesi artırılan güvenlik tedbirleri olarak başlatılan trafik uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 parça halinde 1 kilo 5 gram metamfetamin maddesi, 43 bin 350 lira suç unsuru para, 2 adet tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde sokak satıcılarının tespitine yönelik yapılan operasyonlarda ise 9 parça halinde 55 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 110 lira para ele geçirilerek el konuldu. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 16 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 9'u çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi serbest bırakıldı.