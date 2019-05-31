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Ramazan'ın son cuma gününde camiler doldu taştı

Konya’da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.

Konya'da Ramazan ayının son cumasında vatandaşlar camileri doldurdu.


Konya'da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Başta Sultan Selim Cami olmak üzere şehir merkezindeki tarihi camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Seccadelerini Mevlana Meydanı'na seren vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını eda etti.


Cuma namazının ardından vatandaşlar, Ramazan'ın son cuma namazı ve Kadir Gecesine ulaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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