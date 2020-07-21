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Rampaya park ettiği aracının tekerine koyduğu taşı kaldırınca bacağı ezildi

Konya’nın Kulu ilçesinde rampaya park ettiği otomobili hareket etmesi diye tekerinin önüne taş koyan bir kişi, taşı kaldırdığı sırada aracının hareket etmesiyle bacağı ezildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde rampaya park ettiği otomobili hareket etmesi diye tekerinin önüne taş koyan bir kişi, taşı kaldırdığı sırada aracının hareket etmesiyle bacağı ezildi.


Edinilen bilgiye göre, Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesine otomobilini bakım için götüren Osman G.A. (39), rampaya park ettiği aracı hareket etmesi diye tekerinin önünde taş koydu. Sanayide işini bitirdikten sonra tekerinin önüne koyduğu taşı kaldıran Osman G.A., bir anda aracın hareket etmesiyle bacağı ezildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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