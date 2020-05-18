Recep Konuk: “19 Mayıs, parlak bir geleceğe, istiklale ve istikbale adım attığımız tarihtir”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu tarihin parlak bir geleceğe, istiklale ve istikbale adım atılan tarih olduğunu söyledi.

Recep Konuk açıklamasında, milli bayramların toplum nezdindeki önemine değinerek, “Bu özel ve özellikli günler ya ifade ettikleri bir başlangıç ya hep birlikte ulaşılan bir zafer, elde edilen başarı veya elbirliği ile ulaşılan sonuç ile o sonuç alınırken takınılan ortak tavır ve davranış özelliklerini de kapsayacak şekilde tüm mana bütünlüğüyle nesilden nesle millet hafızasında taşınmasını sağlayan günlerdir. Biz millet olarak, her milli bayramda hep birlikte yeniden o güne döner, o günlerin yüklendiği mana bütünlüğünü yeniden idrak eder ve milletimizin yaşadıklarından ve omuz omuza vererek ortaya konulan irade ile başarılarından, birbirimize tekrar kenetlenmek, zorlukları aşmak ve yeni hedeflere yürümek için ilham ve güç alırız. Bu anlamda 19 Mayıs, herkesin son beklediği bir dönemde milletimizin yeni ve güçlü bir başlangıç yaptığı tarihtir. Parlak bir geleceğe, istiklale ve istikbale adım attığı tarihtir. Millet olarak son beklentisini sonlandırıp, geleceğe adım attığımız tarih yolculuğunun başlangıcıdır. 16 Mayıs 1919'da işgal altındaki İstanbul'dan yola çıkıp, Mustafa Kemal ile birlikte Bandırma Vapurunda bulunanların 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmasıyla millet olarak yeni bir başlangıç yaptık. Hürriyet meşalesini o gün ateşledik. Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini temsil eden o ışık Anadolu'nun tamamını aydınlattı. Samsun'dan yola çıkan meşale varlıklısı yoksulu, okumuşu okumamışı, köylüsü kentlisi, kuzeylisi güneylisi, doğulusu batılısı herkese ve her kesime bayraktarlık etti, nesep meşrep, kök köken farkı gözetmeden arkasında milyonların yer aldığı bir yolculuk yaptı Anadolu'da. Ve o yolculuk İzmir'de zaferle noktalandı” şeklinde konuştu.

“101 yıl önceki gibi zorlukları bir olarak, birlik olarak aşmaya çalışıyoruz”

101 yıl önce atılan adımla millet nezdinde tesis ettiğimiz ortaklığın, sevinçte kıvançta olduğu kadar, cefada, tasada, fedakârlıkta, kederde ve iyisiyle kötüsüyle kaderde ortaklık üzerine kurulduğunu belirten Başkan Konuk, “O ilk adımın 101'inci yıl dönümünde bir taraftan bir asırda başardıklarımızdan güç alarak istikbale daha kararlı ve daha iddialı yürürken, bir taraftan da 101 yıl önceki gibi zorlukları bir olarak birlik olarak aşmaya çalışıyoruz. İstiklal mücadelemizin 101'inci yıldönümünü bu sene meydanlarda, milletimizin, özellikle de gençlerimizin coşkusundan mahrum, her bir yürek bayram yeri olacak şekilde, bedenler uzak, gönüller sımsıkı sarılmış olarak kutluyoruz. 101 yıl önce istiklalimize kast eden düşman çizmelerinin kirinden vatan toprağını temizlemek için mücadele başlatmıştık, bugün milletimizin sağlığını tehdit eden virüsün yayılmaması, virüsten ülkemizi temizlemek için mücadele ediyoruz. 101 yıl önce müşterek ve onurlu geleceğimiz için o günkü nesil ortak bir fedakarlık ve kararlılık sergilemişti, bugün de bizler feraha ereceğimiz günlere bir an önce ve telafisiz kayıplar yaşamadan kavuşmak için fedakarlık ve kararlılık testinden geçiyoruz. 101 yıl önce olduğu gibi milletimizin ve ülkemizin tehdit farklı olsa da bu mücadeleden de başarıyla çıkacağından ve zor günleri geride bıraktıktan sonra daha bir hırs ve azimle işten güçten kaybettiklerinden daha fazlasını kazanacağından eminiz. Çünkü biz biliyoruz ki, zorlukları aşmak, başarıları yeni zaferlerle taçlandırmak, zor günlerden dersler çıkarıp bir daha aynı zorlukları yaşamamak için çareler üretmek milletimizin karakteridir. Bunun ispatı tarihimizdedir, tarihimizdir” ifadelerini kullandı.

“Türk çiftçisi, istiklalini ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmış bir Türkiye için üretmeye devam ediyor”

Başkan Konuk, mesajını şu cümlelerle sürdürdü: “Salgında işi gücü etkilenen, sağlık sorunu yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları her zorluk ortak derdimizdir, ülkemizin dört bir yanında dara düşen hiçbir kardeşimizi dualarımızdan eksik etmeden, tarlaya tapana, çifte çubuğa daha sıkı sarıldık. Daha çok üreten, daha müreffeh bir Türkiye için. Evlatlarının çalışma koşullarını ve çalışacakları mekanları dünya standartlarının üstüne taşıyan bir Türkiye sevdasıyla bugün düne göre daha gayretli, daha hırslı, daha kararlıyız. Bizler Türk çiftçisi olarak 101 yıl önce çıktığımız o yolculukta, İstiklal Harbi meydanlarında neyin peşinde olduğumuzun tam idrakinde verdiğimiz kararlı mücadeleyi, 101 yıldır olduğu gibi gönlümüz ve zihnimiz hep genç, nefesimiz kuvvetli, bileğimiz güçlü olarak istiklal ve istikbal için sürdürüyoruz. Genç Cumhuriyetimizin asli unsuru Türk çiftçisi, gençliğinden ve dinamizminden, mücadele azmi ve kararlılığından hiçbir şey kaybetmeden ve asla yılgınlığa düşmeden gelecek genç nesiller için istikbali garantide, istiklalini ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmış bir Türkiye için üretmeye devam ediyor. Türk çiftçisi olarak biz, emaneti taşıyan gençlerimizin başarılarıyla gururlanıyor, daha fazla desteği ve daha fazla imkanı hak ettiklerine inanıyoruz. Çünkü biz şunu biliyor ve şunun idrakindeyiz; fiziken de bedenen de zihnen de yaşlanan bir dünyada bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve gençlerimizdir. Gençlerimizin ve gençliğimizin enerjisiyle, gençlerimizin geniş ufku ve onların genç bakışıyla daha müreffeh, daha güçlü, daha saygın bir gelecek inşa etmek elimizdedir. Bir şartla, tıpkı Samsun'dan başlayan istiklal ve istikbal yürüyüşündeki gibi gençlerimizin birbiriyle omuz omuza yürümesini sağlayarak. Hiçbir gencimizin enerjisini ve kabiliyetini dışlamayarak. Onların birbirine omuz vurmasına neden olan istismara açık zeminleri ortadan kaldırarak. Onların yaşadığı ve yaşayacağı ortamlardan ve ülkemizden sebebi ve sonucu her ne olursa olsun acı, hüzün, keder ve hayal kırıklığına sebep olan kardeşi kardeşe düşman eden bataklıkları kurutarak.”

“Bu ülkenin evlatlarına imkan verildiğinde neleri başarabileceğini Konya Şeker'de gördük”

“Biz şunu biliyor şuna inanıyoruz; bizim ülkemizin ne sokak köşelerinde, ne tarlada, ne bağda, ne okul ne fabrika kapılarında, ne dağda ne bayırda bir tek evladımızı bile kaybetme, bir tek evladımızın enerjisinden bile yararlanmama, bir tek evladımızın kabiliyetini bile köreltme lüksü yoktur” diyen Başkan Konuk, “Çünkü biz bu ülkenin evlatlarının eline imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin, destek sağlandığında neleri alt edebileceğinin şahidiyiz. O destek ve o imkanın sonucunu biz Konya Şeker'de gördük. O gençler kurdukları fabrikalarla dünyaya meydan okumaya başladı. O gençler tasarlanmasına ve kurulmasına katkı verdikleri tesislerle on binlerin sofrasına bereket ulaştırdı. İmkan bulduğunda, destek verildiğinde bilimde, sanatta, sporda, iş hayatında başarılarıyla bizi gururlandıran tüm gençlerimiz gibi. Biz sadece bizim elimizin ulaştıkları yetmez, tüm gençlerimiz desteği ve imkanı hak ediyor diye düşünüyor ve ülkemizin her köşe ve her yerindeki tüm gençlerimizin enerji ve kabiliyetlerinden istifade edecek ortamı gecikmeksizin hazırlamamız gerektiğini biliyor, onların kabiliyet ve enerjilerini ülkemizin kalkınmasına kanalize etmemizi sağlayacak zemini hazırlamanın birinci önceliğimiz olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 101 yıl önce Samsun'da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Atatürk'ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, yokluk ve yoksulluk içinde verdiği mücadeleden birliğe ve birbirlerine sarılarak zaferle çıkan ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, şuur, idrak ve nitelikleri ile gurur kaynağımız olan ve en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizi yaşatma ve yüceltme mesuliyetini tevdi ettiğimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” diye konuştu.