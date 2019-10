Recep Konuk: “Cumhuriyetimiz, en kıymetli mirasımızdır”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bu topraklarda bugün yaşayan nesillerin hem geçmişe borcu hem de geleceğe karşı mesuliyetleri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in en kıymetli miras olduğunu söyledi.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Konuk mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ‘Fiili olarak gösterdiği kabiliyet ve kavrayış' neticesinde Türk milletine hasmane duygular besleyenleri yanıltarak ulaştığı Cumhuriyetle ‘Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri çok daha kolaylıkla gösterebilecektir' sözleriyle tanımladığı Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

“Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir”

Cumhuriyetin yegane amacının; Türk milletini dünya milletler ailesi arasında layık olduğu mevkiye yükseltmek, Türkiye'nin ve Türk milletinin gücüne güç katarken vatanı mamur, Türk milletini huzurlu ve müreffeh bir ülkenin başı dik vatandaşları yapmak olduğunu belirten Başkan Konuk, “Her fert ve her zümresinin kazanılmasında aynı fedakarlığı, aynı cesaret ve kararlılığı gösterdiği Cumhuriyetimiz, bugün de karakteri bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile birliğini tesis etmiş ve vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan millet asliyetinin yüksek korumasındaki en kıymetli mirasımızdır. Bizim Cumhuriyetimizde kökü, kökeni, nesebi, meşrebi, zengini, yoksulu önemli değildir, herkes eşit hissedardır. Milletimizin hiçbir evladının kıyıda köşede unutulmamasının, refah ve zenginliğin vatan topraklarının her köşe ve kişisine ulaşmasının teminatıdır bizim Cumhuriyetimiz. Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir, Bizim Cumhuriyetimiz kuruluşundan itibaren kıvancı, refahı ve mutluluğu da eşit paylaştırmayı gaye edinerek hatta tam da bunun için kurulmuştur” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimizi kazanmak için ödediğimiz bedeli asla unutmayacağız”

Bu topraklarda bugün yaşayan nesillerin hem geçmişe borcu hem de geleceğe karşı mesuliyetleri olduğunu kaydeden Başkan Konuk, “Yaşlısından gencine, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatan topraklarının bugünkü bekçileri olarak bizler istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi kazanmak için ödediğimiz bedeli asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaklaşık bir asır önce milli varlığımızı yok ettiklerini düşünenlerin ve milletimizin cesaret ve feraseti karşısında emellerine ulaşamayanların açık ya da örtülü operasyonlarla kirli oyunlarını devam ettirebileceğini unutmayacağız. Bu sefer milletçe yaşayacağımız ıstırap ve acılarla uyanmayı beklemeden hep uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Biz tarihimizden dersimizi aldık ve bizden önceki nesillerin ödediği bedeli de onların verdiği varlık yokluk mücadelesini de unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlardan devir aldığımız en kıymetli hazinemize, Cumhuriyetimize kıskançlıkla sahip çıkıyoruz, çıkacağız. Bu bizim neslimizin bugünkü görevi, gelecek nesillere karşı ise mesuliyetidir. Biz Cumhuriyetimizin bu toprakların çocuklarının kabiliyet ve becerilerini millet istifadesine sunmak için fırsat eşitliğinin teminatı olduğunun idrakindeyiz. Bizim Cumhuriyetimizde kökü, kökeni, nesebi, meşrebi, zengini, yoksulu önemli değildir, herkes eşit hissedardır. Milletimizin hiçbir evladının kıyıda köşede unutulmamasının, refah ve zenginliğin vatan topraklarının her köşe ve kişisine ulaşmasının teminatıdır bizim Cumhuriyetimiz. Bizim Cumhuriyetimiz, sadece kader ve tasa ortaklığı değildir, Bizim Cumhuriyetimiz kuruluşundan itibaren kıvancı, refahı ve mutluluğu da eşit paylaştırmayı gaye edinerek hatta tam da bunun için kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz'da Cumhuriyetimize kastettiler, başaramadılar”

Türk milletinin bütünlüğüne, Cumhuriyetin geleceğine yönelik her tehdidin Türk milletinin çelikten iradesi karşısında dün olduğu gibi yarınlarda da bozguna uğrayacağını vurgulayan Başkan Konuk, “Bizim milletimiz Cumhuriyeti kazanmasından bu yana defalarca tarihi sınavlardan geçti. Türk Milleti her tarihi sınavdan birliğini pekiştirerek ve Cumhuriyetimizle bağını daha da kuvvetlendirerek çıktı. İsyanlar, kalkışmalar, darbeler, darbe girişimleri, örtülü açık saldırılar, iç-dış mihrakların desteğindeki kirli oyunlar Cumhuriyet idaresi altında birliğini tesis etmiş, omuz omuza geleceğe yürüyen milletimiz yolundan döndürmek için defalarca denendi. Her defasında aynı kararlılığı gösteren milletimiz, Cumhuriyetimize yani milli hakimiyetimize ve birliğimize kastedenleri tıpkı milli mücadeledeki gibi çelikten iradesiyle hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz'da Cumhuriyetimize kastettiler, başaramadılar. Bu sefer sahneye başka figüranları çıkardılar, bir asır önceki senaryoyu sahneye koymak için. Milli birliğimizi bozmak, Cumhuriyetimizin surlarında gedik açmak için ülkemizi terörle kuşatmayı denediler, Barış Pınarlarını açtık birliğimize ve vatanımıza olan her saldırıya karşı tavizsiz duruşumuzu kararlılıkla sergiledik bir kez daha yapılan saldırıları çelikten irademizle yerle yeksan ettik” diye konuştu.

Geride bırakılan 96 yılın millet asliyetinin emanetinde olan Cumhuriyet ile Türk milletinin vasıf ve özelliklerinin ayrılmaz bir bütün olduğunun ispatı olduğunu dile getiren Başkan Konuk, “Geçen 96 yılda Cumhuriyetimizle elde ettiğimiz kazanımlardan güç alarak, ileriye doğru daha güvenle, daha inançla bakıyoruz. Bu anlayış ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik iman ve irademizi ifade eder, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi, vatan topraklarımızı, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi müdafaa için Barış Pınarı Harekatında kahramanca çarpışarak terör kuşağını yırtıp atan, tıpkı milli varlığımızı müdafaa sürecindeki gibi millet için ve gelecek nesiller için bedel ödemekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, vatan müdafaasında gazilik mertebesine ulaşan bütün gazilerimize şifalar diliyor, Cumhuriyetimizin 96'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.