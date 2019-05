Recep Konuk'tan Anneler Günü mesajı

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Anneler Günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı. Konuk yayımladığı mesajında, “İçinden geçtiğimiz günler bir yandan fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığı, diğer taraftan da ekonomimizin belli çevrelerce hedef alındığı günler. Yani bir yandan huzur ve kardeşliğimizle, diğer yandan ekmeğimizle karanlık çevrelerin oynamaya çalıştığı günler. Huzur ve kardeşliğimiz zeval görmeden, ekonomik kazanımlarımızda kayıp yaşamadan bu zorlukları aşmak için ilhamımızı alacağımız duygu ve his bütünlüğü annelerimizin his ve duygu dünyasıdır. Hepimizin hepimize karşı göstereceği hoşgörü, şefkat ile hepimizin yüreğinin kardeşlerimiz için çarpması. Bunun başarılabileceğini hem biliyor hem de inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimiz ve anne adaylarımız ile birlikte, başta şehit anaları olmak üzere evlat hasreti ile yürekleri dağlanmış, hayatın bir yanını eksik hisseden hüzünlü annelerimizin ve annelerini ebediyete uğurlamış ve onların şefkat ve sevgi hatıralarıyla bugünü buruk bir şekilde geçiren kardeşlerimin anneler gününü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

“Anne sevgisi tüm sevgilerden daha masumdur”

Anne sevgisinin öneminden bahseden Recep Konuk, “Anne sevgisi, tüm sevgilerden daha masum, daha coşkulu, daha tutkundur. Anne şefkati ile hangi iyi duygular yarışabilir? Anne duası kadar hasbi ve içten duayı kim yapabilir? Uyarıyı, kızgınlığı kim anneler gibi sevgi ile bezeyip yumuşatabilir? Anne tebessümü kadar kim içten gülebilir? Sadece anneler, annelerimiz. Hepimiz farklı farklı annelerin evlatlarıyız, her evladın karakteri, hayata bakışı farklıdır. Anneleriyle ilişkisi de farklılıklar gösterebilir. Ancak her annenin evladı için beslediği, evlatları için beslediği duygu aynıdır. Karşılıksız sevgi, engin hoşgörü, hep kendini tazeleyen şefkat, evladı kırk yaşındayken de ona kol kanat germek için kesintisiz evlatları için çarpan bir yürek. Annelerin evlatları için yaşadıkları hisler ve onlara besledikleri sevgi zamanın değiştiremediği tek duygudur. Evladı hayat yolculuğuna ilk adımı attığı gün üzerine ne kadar titriyorsa yaşı kaç olursa olsun o gün de aynı ihtimamı evladından esirgemeyen annelerimiz, her zaman açık gönül kapılarıyla da hayatın fırtınaları karşısında sığınılabilecek en güvenli manevi limanlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Anneliğin; farklı medeniyet ve farklı kültürlerde de şefkat, hoşgörü ve sevgi anlamına geldiğini belirten Konuk, “Ancak bizim medeniyet havzamızın bir farkı vardır; ‘Cennet annelerin ayağının altındadır.' Annelerimize ulvi bir kutsiyet atfeden ve ana hakkını, karşılığı ödenemez en yüce hak sayıp, annelerine karşı evlatlarının görevini, sevgi ve saygıyla mukabele olarak tarif eden başka bir medeniyet yoktur ve bu sadece bir gün ile de sınırlı değildir. Annelerimize karşı vecibelerimizin adlarına adanmış bir güne sığdırılamayacağını biliyoruz. Bu hem inancımızın gereğidir hem de onların belirli günlerle sınırlanmayan, evlatları için her gün yaşadıkları heyecanın, endişenin, sevginin karşılığıdır. Bugün annelerimize verilecek büyük küçük hiçbir maddi hediyenin onların evlatlarına vakfettikleri hayatın karşılığı olamayacağını da biliyoruz. Birer evlat olarak kendi annelerimize karşı mesuliyetlerimiz şahsidir, ancak hepimizin bütün anneler için de büyük küçük yapabileceği çok şey vardır. Hiçbir annenin evladının geçimi, huzuru ve canı için endişe taşımamasını sağlayacak ortamı hazırlamaktan ve hiçbir annenin evladını kaybetmeyeceği hoşgörü, güven ve huzur iklimini bizim coğrafyamızda inşa etmekten makamı, mevkii, işi, gücü her ne olursa olsun hepimiz sorumluyuz. Hepimizin anne sevgisinden ilhamını almış bir sosyal ve ekonomik hayatın inşasına yapabileceğimiz büyük küçük katkı ama elimizden geldiğince yapabileceği, eksik bırakmaması gereken görevler, yükümlülükler, işler vardır” şeklinde konuştu.