Rektör Aksoy: “Güçlü bir üniversite olmak için çalışıyoruz”

Dr. Metin Aksoy, güçlü bir üniversite olmak için çalıştıklarını, daha çok bilimsel araştırmaya kaynak aktarmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya'daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Binicilik ve Atçılık Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Rektörü Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin TEKNOFEST'te önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “Uluslararası düzeyde yarışmalara katılan öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz. TEKNOFEST'te elde edilen başarılar tesadüfi değil. Üniversitemiz, 142 takımla Türkiye'de en fazla takımla yarışmaya katılan üniversite oldu. 36 takımımız finale kaldı. 15 takımımız derece aldı. Öğrencinin, Selçuk Üniversitesi'nin hayallerine yatırım yapan bir üniversite olduğunu görmesi bizim için çok kıymetli. 400 bin mezunumuz var. Mezunlar için Mezun Kayıt Sistemi oluşturuldu. Selçuk mobil uygulamamızı faaliyete geçirdik. Uygulama üzerinden hocalarımız ders notlarını girebiliyor” dedi.

“Güçlü bir üniversite olmak için çalışıyoruz”

Atıl olan fiziki mekanların harekete geçirilmesi için adımlar atıldığını söyleyen Prof. Dr. Aksoy, “Dünyadaki yükseköğretim neyi, nasıl tartışıyor? Bununla ilgili Amerika, Mısır, Almanya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Rusya gibi bazı ülkeleri takip ediyoruz; raporlar alıyoruz. Buna yönelik olarak model geliştiriyoruz. Teori ile pratiğin iç içe geçtiği bir eğitim modeli için gayret ediyoruz. İletişim, Fen, Tıp, Ziraat, Veteriner, Diş Hekimliği Fakültemizde uygulamalı eğitimler yürütülüyor. Depremden etkilenen öğrencileri bire bir aradık. 300'e yakın öğrencimize bin liralık burs bağladık. Teknokentin çehresini değiştirdik. Sanayi iş birliğine ağırlık verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği emanete en iyi şekilde sahip çıkmak, güçlü bir üniversite olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Daha çok bilimsel araştırmaya kaynak aktarmaya özen gösteriyoruz”

Konya'daki firmaları ziyaret ederek iş birliğine yönelik adımlar attıklarını aktaran Prof. Dr. Metin Aksoy, “Tıp Fakültemiz, Türkiye'nin dört bir tarafından hasta kabul ediyor. Bazı ameliyatları sadece biz yapar hale geldik. Hastanemize giriş yapan kişi sayısı günlük 30 bin. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde 'Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı' kuruldu. Türkiye'nin dört bir tarafından çiftçilerimizi bilgilendirerek hizmet veriyoruz. Bu hizmeti dijital ortama taşıdık. Ziraat Fakültemiz, bölgedeki firmalarla en fazla entegre olan bir fakülte. Aşı çalışmasında, ilaç üretiminde, TÜBİTAK projelerinde dereceler alan bir üniversite haline geldik. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında geçen yıl 30 milyon TL'lik kaynak ayırdık, bu yıl bu rakamın 50 milyon TL'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bunları kamu kaynaklarını verimli kullanarak oluşturuyoruz. Mali politikayı düzgün bir şekilde koordine ederek daha çok bilimsel araştırmaya kaynak aktarmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.