Rektör Aksoy lise öğrencileriyle söyleşiye katıldı

Dr. Metin Aksoy, Selçuklu Anadolu Lisesinde düzenlenen "Üniversiteye 1 Adım Kala... Mesleğini Uzmanından Dinle" adlı söyleşiye katıldı.

"Üniversiteye 1 Adım Kala... Mesleğini Uzmanından Dinle" adlı söyleşiye; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Sonel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Gençlerimizi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendiriyoruz”

Selçuk Üniversitesinin bölgenin en gözde, araştırma, ilim ve irfan merkezlerinden biri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Üniversitemizin kimliğine, kültürüne yakışır çalışmalarla, uluslararası dönüşümde yer alan, yükseköğretimdeki tartışmaları takip eden çalışmalarımızı kanalize ediyoruz. Uluslararası arenadaki tartışmaları yerel dinamiklerle birleştirip kendi milli ve manevi kültürümüzle de bir araya getirerek gençlerimize sunmaya çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlara yönelik gençlerimizin kanalize edilmesini sağlıyoruz. Savunma sanayisinden Tıp Fakültesindeki ilaç sanayisine kadar, yerli ve milli aşı çalışmasından teknolojideki çeşitli alanlara, edebiyatta kendi değerlerimizi yetiştirmeye kadar bütün modern eğitim sistemleriyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Selçuk Üniversitesi bölgenin lokomotifi”

Huğlu Meslek Yüksekokulunun, bir tüfeğin bütün parçalarını üretebilecek pozisyona geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Aksoy, “Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Güzel ahlaklı, milli ve manevi değerlere sahip gençlerin başarılı olması çok önemli. Selçuk Üniversitesi bölgenin lokomotifi, öncü olan bir eğitim kurumu. Son yapılan sıralamalarda Türkiye'de ilk 15 içerisinde yer alıyoruz. Doluluk oranı yüzde 99,35 ve bu oran hiç düşmüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuk Üniversitesi mezunu. Biz, bahar şenliklerinde bu memleketin çocuklarını bir arada tutabilecek, bizi biz yapan değerlerin ve aynı zamanda da kendi öğrencilerimizin performanslarını sunabilecekleri etkinlikler yaptık. Öğrencilere rahat bir ortam sunabilmek adına gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin, memleketimize, milletimize faydalı evlatlar olarak yetişmesini istiyoruz. Konya'nın medrese geleneklerini biz Üniversite olarak modern dönemde yaşatmamız gerekiyor. Gençlerimizi öyle yetiştirelim ki uluslararası arenaya çıktıklarında bile parmakla gösterilen öğrenciler olsun” şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz, akademik anlamda çok önde”

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini ilk 6 bine, Hukuk Fakültesini ilk 10 bine giren başarılı öğrenciler tercih ediyor. İlk 3'te yer alan Veteriner Fakültemiz de aşı çalışmalarında öncü bir fakülte. Tıp Fakültesindeki mRNA aşı çalışmaları devam ediyor. Selçuk Üniversitesi akademik anlamda çok önde bir üniversite. Sosyal imkanlar konusunda da avantajlı bir konumda. Yeşil alan noktasında da ilk sıralarda. Tematik bir üniversite değiliz, çok farklı bölümlerimiz var” ifadelerini kullandı.

“SÜ, gelişim sürecini tamamlayan bir üniversite hüviyetine sahip”

SÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk ise “1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi birinci nesil diyebileceğimiz üniversitelerden biri. Üniversitenin olgunlaşması ve öğrencilere tam anlamıyla eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetleri sunabilmesi için minimum 20 yılın geçmesi gerekiyor. Selçuk Üniversitesi bu anlamda gelişim sürecini tamamlayan bir üniversite hüviyetine sahip. Hangi birimi tercih ederseniz edin eğitimi kaliteli bir şekilde verebilecek, donanımlı, akademik hüviyetini kazanan öğretim üyeleri her birimimizde mevcut.” dedi.

“Seçeceğiniz mesleği hedef haline getirmelisiniz”

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat da “Hangi mesleği tercih edeceğinize karar verirken kendinizi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Strateji çok önemli. Seçeceğiniz mesleği hedef haline getirmelisiniz. Bundan sonra hangi üniversitede olacağına karar verilmeli. Kişinin yetenekleri ve karakteri çok önemli. Mutlaka seveceğiniz işi yapın. Size uymayan, yeteneklerinize, kişiliğinize uymayan meslekleri tercih etmeyin.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Sonel, öğrencilerin sorularını da cevaplayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ile Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk'a plaket takdim etti.