Rektör Aksoy: “Üniversitemizin eğitim kalitesi YÖKAK tarafından akredite edilerek belgelendi"

Dr. Metin Aksoy, “2021-2022 Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı”nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Keykubad Köşkü'nde düzenlenen toplantıda, üniversitenin gelişimi için gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduklarını söyledi. Selçuk Üniversitesinin Times Higher Education'ın (THE) yayınladığı 2022 etki sıralamalarına göre eğitim kalitesi bakımından dünyada 100+ bandında, Türkiye'de ise ilk 4'te yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, üniversite olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni de almaya hak kazandıklarını aktardı. Prof. Dr. Aksoy, “Üniversitemizin eğitim kalitesi YÖKAK tarafından akredite edilerek belgelendi. Bu akreditasyonumuzu dün itibarıyla aldık. Üniversitemizin THE'nın sıralamasında ve benzeri kuruluşların sıralamalarında yer alması bizler için kıymetli. Bu sıralamaları önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Üniversitemizin birçok biriminde değişiklikler yaptık. Ulusal ve uluslararası akreditasyonları önemsiyoruz. Tüm birimlerimizin akredite olması için de gayret gösteriyoruz” dedi.

Bilimsel Araştırma Projeleri'ne 30 milyon lira bütçe

Bilimsel Araştırma Projeleri'ne Üniversite tarihinde ilk defa 30 milyon lira bütçe ayrıldığını, Konya Teknokent iş birliğinde implant yüzeylerin biyoaktif materyalle kaplanması konulu çalışmanın seri üretimiyle de ilk defa ticarileşmenin sağlandığını aktaran Prof. Dr. Aksoy, Türkiye'nin 4'üncü Gen Tedavi Merkezinin Üniversite bünyesinde kurulduğunu bildirdi. Prof. Dr. Aksoy, TEKNOFEST'te eğitim teknolojileri, sağlık ve ilk yardım ile tarım teknolojileri alanında 3 ödülün sahibi olduklarını vurguladı. Selçuk Üniversitesinin, Konya Teknokent öncülüğünde yapılan anlaşma ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK 2242 Öğrenci Araştırma Projeleri'ne Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası ana sponsorluğunda mali destek ve ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti sağlayacağını anlatan Prof. Dr. Aksoy; altyapı-üstyapı, eğitim-öğretim, sosyal-kültürel çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Fakülte inşaatlarımız devam ediyor”

Prof. Dr. Aksoy, şöyle devam etti: “Öğrencimizin ailesinin katılımıyla Merve Mercan Parkı'nın açılışını yaptık. Sadece Merve Mercan değil, diğer tüm birimlerdeki salgın döneminde vefat eden personelimizin, öğrencilerimizin anısına fidanları toprakla buluşturduk. 32 bin metrekarelik parkta kablosuz internet hizmeti, USB şarj istasyonları ve spor aletleri, 600 metrekare süs havuzu, bin 200 metre koşu yoluyla Üniversitemizin daha yaşanılabilir bir kampüs olması için çalışmamızı tamamladık. Eczacılık ve İslami İlimler Fakültelerimizin bina inşaatları devam ediyor. İslami İlimler Fakültemizin kaba inşaatı çok şükür bitti. Eczacılık Fakültesinin binası da son hızla devam ediyor. İslami İlimler Fakültemizi tamamıyla bağışla yapıyoruz. Yüzme havuzumuzun Spor Toto ile yaptığımız iş birliğiyle tamir ve tadilatını gerçekleştirdik. 19 Mayıs Spor Salonumuzun tamir, tadilatını yaptık. Bunların tamamını dışarıdan elde ettiğimiz bağışlarla gerçekleştirdik. Lojmanlarımız restore edildi. 90'larda yapılan ‘amfiteatr' olarak adlandırılan amfitiyatromuz onarıldı. Kendi park bahçelerimizde yetiştirdiğimiz fidanlarla ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Kampüsümüzün, temiz Konya'mızın temiz kampüsü olması için uğraşıyoruz.”

“Dijitalleşmeye önem veriyoruz”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve kampüs yolunu Karatay Belediyesi iş birliği ile ayırdıklarını, bu gelişmenin kampüs güvenliği ve trafik yoğunluğunun azalmasında önemli katkı sağladığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Aksoy, güvenlik açısından kampüs çevresinin tellerle çevrildiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğine bağlı Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesinin Beyhekim Hastanesine kurulduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, “Türkiye'de ilçelerde en fazla birimi olan Üniversiteyiz. Bu bağlamda meslek yüksekokulları genelinde internet hızı yüzde 25 artırıldı. Web sitesi bizim için dijitalleşme adına en önemli adımlardan birisiydi. Yeni web sitemizi pazartesi günü hizmete sunuyoruz. Mobil uygulamamızı geliştiriyoruz. Öğrenci otomasyon sistemimizi yeniliyoruz. Uzaktan eğitime verdiğimiz destek dahil gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar yönetim olarak önceliklerimiz arasındaydı. Kamil Akkanat Beyin destekleriyle Huğlu Meslek Yüksekokulunun ek binası tamamlandı. Bütçemiz yüzde 51 oranında artırıldı. Selçuk Üniversitesi 2022 bütçesi 1 milyar liranın üzerine çıkarıldı. Termal kamera ve gece görüş özellikli güvenlik dronu alındı, devriyeler sıklaştırıldı” diye konuştu.

“79 iş birliğine imza attık”

Prof. Dr. Aksoy, devlet üniversiteleri arasında bir ilk olan simülasyonla eğitim merkezinin kurulduğunu, 11 milyon lira değerindeki merkezle eğitimde sanal gerçeklikten faydalanılabildiğini ifade etti. Uzaktan eğitim ve bilgi işlem altyapısına 3 milyon lira yatırım yapıldığını, 34'ü yurtdışından olmak üzere 79 iş birliğine imza attıklarını aktaran Prof. Dr. Aksoy, Akıllı ve Yeşil Kampüs Projesi çerçevede tasarruf aygıtlarının geliştirildiğini vurguladı. Yabancı Diller Yüksekokuluna kurulan Sözlü Çeviri Laboratuvarı ile 4 bölümün simultane tercüme için ihtiyacının giderildiğini belirten Prof. Aksoy; 314'ü akademik, 91'i idari olmak üzere 405 kadronun Üniversiteye kazandırıldığına dikkat çekti.

“97,5 milyon lira bağış aldık”

Sosyal-kültürel çalışmalar çerçevesinde Türkiye'de bir ilk olan Bağımlılığa Karşı Harekete Geç Festivali'nin büyük bir farkındalık oluşturduğunu; SOBE Vakfı, Beyhekim Hastanesi gibi paydaşlarla çok sayıda sosyal proje de gerçekleştirdiklerini bildirdi. Prof. Dr. Aksoy, şunları kaydetti: “Biz istiyoruz ki bağışçılarımızı işin içine dahil edelim. Cumhurbaşkanımız, ‘Rektörler dışarıdan kaynak bulsun, bağışçılar bulsunlar ve bu şekilde çalışmalarını yapsınlar' dedi. Bu anlamda bugüne kadar bir yıl içerisinde 97,5 milyon lira bağış aldık. Üniversitemize ayni ve nakdi olmak üzere 97,5 milyon lira bağış desteği alarak bu tür faaliyetleri yaptık. Memleketimiz, Üniversitemiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Kadro sorunlarını çözdük. Akademisyenlerimizin projelerine destek verdik. Kamu kaynaklarını değil, ilk önce bağışçılarımızı aradık. Konyalı bağışçılara, yerel yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.”

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ve Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk eşlik etti.