Rektör Prof. Dr. Aksoy: “Hedefimiz, gelenekle geleceği buluşturan Selçuk Üniversitesini daha da üst sıralara taşımak”

Dr. Metin Aksoy, hedeflerinin, gelenekle geleceği buluşturan Selçuk Üniversitesini daha da üst sıralara taşımak olduğunu belirterek, “Selçuk Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarda alt yapısı tamamlanmış, kendi yazılımını, kendi otomasyonunu geliştiren, küresel anlamdaki değişimleri takip eden, bölgedeki en önemli araştırma merkezlerinden biri olmak istiyoruz” dedi.

Rektör Aksoy, görev sürecinde geride bıraktığı 1 yılı düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesindeki Keykubat Köşkü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, bünyesinde 23 fakülte, 7 enstitü, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar, 22 meslek yüksekokulu, 54 araştırma ve uygulama merkezi bulunan Selçuk Üniversitesi'nin, 68 bini aşkın öğrencisi, 2 bin 960 akademik, 4 bin 29 idari personeli ile Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer aldığını vurguladı. Düşlerinin; ülke geleceğinin teminatı gençlerin, geçmişine sıkı sıkıya sahip çıkan ve geleceği üstün donanımıyla inşa eden bireyler olarak yetişmesi olduğunu kaydeden Rektör Metin Aksoy, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren akademisyenlerimizin kadro sorunu büyük oranda çözüldü. Bu süreçte üniversitemize; 45 profesör, 78 doçent, 85 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 21 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 234 akademik kadro kazandırıldı. Selçuk Üniversitesi'nin birimlerinde kullanılan toplam 22 aracın, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla üniversitemiz Araç İşletme Müdürlüğü otoparkına çekilerek hizmet amaçlı kullanılması sağlandı. Ayrıca sözleşmesi bu ay sonunda bitecek 15 kiralık araçla ilgili yeni ihaleye çıkılmayacak. Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve ekonomik ömrünü doldurmuş 16 aracın satışı ihalesi gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve çevre temizliği konusunda attığı adımlarla örnek olan üniversitemiz, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Alaeddin Keykubat Kampüsünde değerlendirilmek üzere tahsis edilen 6 adet elektrikli araç hizmete sunuldu. İlerleyen süreçte bu sayının 10'a kadar artırılması hedefleniyor. Banka promosyonları tüm akademik ve idari personele eşit bir şekilde dağıtıldı” ifadelerini kullandı.

“Yerli aşı için gece gündüz çalışıyoruz”

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibinin yürüttükleri projeyle ‘SARS-CoV-2'virüsünü izole ederek inaktif aşı çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Metin Aksoy, “Hazırlanan aşıların deney hayvanları üzerindeki denemeleri tamamlanmış olup faz çalışmaları başladı. Aşının 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak ve ekibi tarafından da Covid-19'a karşı mRNA özelliği taşıyan aşı projesi geliştirildi. Proje, hayvan deneyleri aşamasına gelmiş olup çalışmalar devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde “Pandemi Tanı Takip Ünitesi” hizmete sunuldu. Bu sayede hastaların Covid'le ilgili tüm işlemleri numune alma, kan tetkikleri, direkt grafi, tomografi gibi hastaneye giriş yapılmadan bu ünite içerisinde gerçekleştirilebiliyor” dedi.

“Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyoruz”

Selçuk Üniversitesi'nin, 50 yaş altı genç üniversiteler arasında dünyada ilk 400'e girmeyi başardığını dile getiren Aksoy, “Üniversitemiz, Asya üniversiteleri sıralamasında ise yine ilk 400'de bulunuyor. Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da hayvancılığın geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü kapsamında 25 büyükbaş hayvanı Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş Araştırma ve Uygulama Tesisi bünyesine kazandırdı. Ziraat Fakültesi bünyesinde ‘Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı' kuruldu. Böylece çiftçilerin doğru bilgiye ulaşabilmesi ve sorunların çözümünü kolaylaştıracak tarım hafızası oluşturulması amaçlandı. Hedefimiz, kendi kendine yeten bir üniversite olmak. Tıp Fakültesi Hastanemizin toplam borcu bir yıl içerisinde 202 milyon TL'den 50 milyon TL'ye düşürüldü. Üniversitemizde son yıllarda ödenmeyen 7 milyon TL'nin üzerinde olan elektrik, doğal gaz ve su borcu ödendi. Üniversitemizin bu alanda borcu kalmadı. Kasım 2020'de 11 bin 182 metrekare inşaat alanına, 3 bin 600 metrekare oturum alanına sahip, tam teşekküllü ‘Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi' hizmete açıldı. Yeni hastanemiz büyüklük ve donanım açısından Türkiye'de bulunan pet alanındaki hayvan hastaneleri açısından ilk sırada, Avrupa'da ise ön sıralarda yer alıyor. 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde, üniversitemize ait Eczacılık Fakültesinin 10 bin metrekarelik bina projesi için 30 milyon TL ödenek ayrıldı. Selçuk Üniversitesi, hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 6. sınıf intern öğrencisi Merve Mercan'ın ismini kampüs alanında inşa edeceği parkta yaşatacak. Selçuklu Belediyesi desteği ile yapılacak parka “Merve Mercan” ismi verilecek. Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde Rektörlük Binası ile Kampüs Camii yakınlarındaki parkın inşaatı başladı. 45 bin 212 metrekare alana sahip olacak parkta oturma ve dinlenme alanı, yürüyüş yolu ile su yolu yer alacak. Üniversitemiz ve Microsoft arasında yapılan anlaşma ile tüm öğrencilerimiz ve akademik personelimizin Microsoft Office 365 yazılımını ücretsiz olarak indirip kullanabilmesi sağlandı. Selçuk Üniversitesi Erol Güngör Kütüphanesi'nde dijital arşiv dönüşüm çalışmaları yapıldı. Bu projeyle tarihi olaylara tanıklık eden gazetelere erişim imkanı sunuldu. Taraması yapıldıktan sonra PDF formatında, internet ortamına aktarılacak yaklaşık 25 bin gazetenin sayfaları, dileyen herkes tarafından zahmetsizce indirilebilecek” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sürecinde öğrencilerimizi mağdur etmedik”

Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Selçuk Üniversitesi'nde, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik altyapı imkanı sağlanarak 2020-2021 bahar yarıyılında hibrit eğitim ve uzaktan eğitim modellerinin uygulandığını kaydeden Aksoy, “Üniversitemiz envanterinde bulunan eğitim uçağı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yetkilendirme işlemleri tamamlanarak PIC uçuşlarına başlandı. Göreve geldiğimizde uçak vardı ancak ruhsatı yoktu. Konuyla ilgili gerekli adımları attık. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde bulunan personel ile öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, yerleşke içinde huzur ve güvenin tesisi için güvenlik tedbirleri artırıldı. Yerleşke içerisinden geçen mahalle yolları kapatıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinin araç giriş-çıkışlarının ana yerleşke girişinden ayrılması ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi. ‘Güvenli kampüs belgesi' için TSE'ye başvuruda bulunuldu. Kampüsün dış sınırlarının bir kısmı tel çitle kapatıldı, geri kalan kısmı ihale aşamasındadır. Üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizin transkriptleri, öğrenci belgeleri ile sertifikaları, kolay erişim ve dijitalleşme adına e-Devlet'te sorgulanabilir ve ulaşılabilir hale getirildi. Selçuk Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarda alt yapısı tamamlanmış, kendi yazılımını, kendi otomasyonunu geliştiren, küresel anlamdaki değişimleri takip eden, bölgedeki en önemli araştırma merkezlerinden biri olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk da katıldı.