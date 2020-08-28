Rektör Sade: “30 Ağustos, dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır”

Dr. Bayram Sade, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Sade mesajında, “Düşman işgalinden kurtuluşumuzun ve esareti kabul etmeyişimizin simgesi haline gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünün gurur ve sevincini yaşıyoruz. Ağustos ayı Türk milleti için ‘Zafer Ayı' olarak tarihe geçmiştir. Başta Malazgirt Zaferi olmak üzere Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın Fethi ve 30 Ağustos Zaferi gibi nice zaferler Ağustos ayı içerisinde kazanılan şanlı zaferlerimizdendir. Bu toprakları vatan kılma mücadelemiz Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethi ile başlamış, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. 30 Ağustos, ülkemizi parçalamak ve milletimizi boyunduruk altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz inancı, yüksek iradesi, vatanseverliği ile tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos, dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos, istiklal ve izmihlal tercihi karşısında kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin; bağımsızlık, vatanseverlik için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bugün hepimize düşen görev, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi; demokrasimize, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak ve yeni bir medeniyeti tesis etme gayreti olmalıdır. Tüm insanlık için araştıran, geliştiren ve üreten bir Türkiye, zalimin korkusu, mazlumun umudu olmaya ilelebet devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kadını, erkeği, yaşlısı, genci ile canları ve kanlarıyla vatan topraklarını bizlere emanet eden ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göstermiş olan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, yüce Türk milletinin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.