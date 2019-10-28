Rektör Sade'den 29 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı vurgulu mesaj

Dr. Bayram Sade, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Barış Pınarı Harekatı'nın neticeye kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Sade mesajında, “29 Ekim 1923, umudun simgesidir, kurtuluş destanımızdır. İmkansızlıklar içinde, inançla ve kararlılıkla ulaştığımız zaferin neticesidir. Verdiğimiz destansı mücadelenin Cumhuriyet ile taçlanmasının, 96. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Mesajında Barış Pınarı Harekatı'na vurgu yapan Rektör Sade, “Devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgedeki terör unsurlarını bertaraf etmek ve ülkemizde bulunan Suriyelilerin güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın neticeye kavuşması en büyük temennimizdir. Milli birlik ve dirliğimizin daim olması amacıyla, yürütülen harekatımıza inancımızın tam olduğunu ve askerlerimizin milletçe daima yanında olduğumuzu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir kez daha tekrarlamak isterim” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sade, mesajın devamında, “Cumhuriyet, Türk milleti için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en diri halidir. Birliğimizi diri tutmak için her zamankinden daha sağduyulu ve inançla devletimize bağlanmalıyız. Gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Kardeşliğimizin bilincinde olup, değerlerimizi emin adımlarla gelecek nesillerimize emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yaparak bize emanet eden kahraman şehitlerimizi ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehadete eren askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz“ ifadelerine yer verdi.