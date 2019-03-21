Rektör Şahin: “Dışa bağımlı kalmadan yürümek istiyoruz”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, temel hedefin ülkemize bu alanda katkı sağlamak olacağını belirterek, "Kendi yolumuza, kendimiz hür irademizle ve kimseye bağımlı olmadan, dışarıya bağımlı kalmadan yürüyelim istedik" dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılışı Alaaddin Keykubat Kampüsünde düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, otomotiv teknolojilerinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Tek başına otomotivden oluşan bir kavram değil. Bu işle ilgimiz yaklaşık 3 yıl önce başladı. 2016 Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın tensip buyurmaları sonucu rektör olarak atandık ve üzerimize aldığımız ilk vazife yerli otomobil çalışmasıydı. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var. Uluslararası temaslarımız var. Belli mesafeler kat ettik ama şunu fark ettik; Görüştüğümüz insanlar ellerindeki bilgiyi ve teknolojiyi bize belli bir bedelle satma peşindeler. Bunun aslında bir iyi yol olmadığını fark ettik. Çünkü sonuçta hep bilgide, know-how denilen bu alanda hep onlara bağlı kalacaktık. Günümüzde şunları yaşadık, müşahede ettik; Ülkemizde helikopterler üretiliyor, zırhlı araçlar, tanklar üretiliyor ama bir yere geliyorsunuz, ülkeler diyor ki bizim motorumuzu burada kullanamazsınız. Tıkanıp kalıyorsunuz. O zaman alelusul bir yerli otomobil, derleme usulüyle ortaya çıkarmaktansa geleceğe dönük uzun soluklu bir süreci başlatalım ve kendi işimizi kendimiz yapalım kararını verdik. Bu çerçevede otomobille ilgili bütün alanlarda, olayın sadece makine mühendisliği boyutu yok, elektrik, elektronik mühendisliği işin içinde, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği işin içinde ve markayı oluşturma, tanıtma, piyasa çalışmalarını yürütecek ekip içinde olmak üzere bir organizasyon süreci başlatalım istedik ve onun adını artık Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi olarak koyduk.

"Özellikle İtalya merkezli bazı üniversitelerle ve tasarımcılarla protokoller imzaladık"

Bu konuda çok badireler atlattıklarını, çok mesafeler kat ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Şahin, “En azından bundan sonra boşa zaman kaybetmemeyi ya da nasıl boş vakit harcamayacağımızı öğrenmiş olduk. Bu açıdan ben Teknoloji Fakültesi Dekanımıza, dekan yardımcımıza ve merkez müdürümüze teşekkür ediyorum, büyük emek sarf ettiler ve belli bir noktaya gelindi. Özellikle İtalya merkezli bazı üniversitelerle ve tasarımcılarla protokoller imzaladık. Karşılıklı deneyim paylaşımı ve öğrencilerimizin değişim programları kapsamında araştırma görevlilerimizin deneyim ve tecrübe paylaşımı kapsamında yurt dışına gitmeleri için süreçler başlattık. Sonucunda burada bu bilgiyi know-how'u elde edebilecek bir ekibin yetişmesini hedefledik. Bu çerçevede de çalışmalarımıza bugün itibariyle de start vermiş oluyoruz. Bu sürece gelinmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezimize otomobil bağışı yapan çeşitli firmalar, markalar var onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Temel hedef ülkemize bu alanda katkı sağlamak”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu merkezde yetişecek olan mühendislerin, iş hayatında çok daha etkin ve iyi bir pozisyonda yer edineceklerini ama temel hedefin ülkemize bu alanda katkı sağlamak olacağını ifade ederek, “Konya sanayisi 200'ün üzerinde fabrikada 2 binden fazla otomobil yedek parçasını üretmektedir. Dünyanın sayılı markalarına buradan yedek parça üretilmektedir. Ve motorun en ağır, en zor parçaları Konya sanayisinde üretilmektedir. Bunlar tersine mühendislik yöntemiyle üretilen işlerdir. Ama çizimi ve tasarımı bizler tarafından gerçekleştirilmiş olan bir ürünün ortaya çıkarılmasıyla ilgili Konya teknik sanayisinin henüz altyapısı yok. Kaldı ki bu ürünü tasarlayıp bilimsel bilişim ve altyapı da yok. İşte biz bu eksiklikleri giderip artık kendi yolumuza, kendimiz hür irademizle ve kimseye bağımlı olmadan, dışarıya bağımlı kalmadan yürüyelim, devam edelim istedik. İnşallah hayırlı güzel çalışmalara vesile olacak ve çok değerli akademisyenler, mühendisler yetişecek ve bu çalışmaların sonucunda da kendimize özgü, her alanda bizler tarafından tasarlanmış, kendi kültürümüzü yansıtan otomobiller ve diğer aksam ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Merkezimiz bir teknoloji üssü olmayı hedeflemektedir”

Törende konuşan SÜ Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Ciniviz, merkezin hem araştırma hem de uygulama faaliyetlerinin sürdürüleceği bir teknoloji üssü olmayı hedeflediğini belirterek, “Devletimizin yerli ve milli üretim politikasında biz de varız diyebilmek amacıyla merkezimiz öncelikli olarak otomotiv sektöründe, taşıt güç aktarma organları, hareket sistemlerinin geliştirilmesinde öncelik hedeflemektedir. Bununla birlikte merkezin faaliyet alanına uygun lisansüstü çalışmaların da desteklenmesi merkezimizin öngörülen hedefleri arasındadır” dedi.

“Temennim, burası bir multidisipliner çalışma merkezi olsun”

SÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecmettin Tarakçıoğlu ise otomotiv teknolojilerinin günümüzde çok geliştiğini ifade ederek, “Otomotiv teknolojileri de 4.0'a döndü. Yapay zekalar, haberleşen bilgisayarlar, sistemler Yani otomotiv motor, yakıt, aktarma organı dışına tamamen çıktı. Dolayısıyla işin içerisinde yapay zeka, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği gibi bir multidisipliner çalışma gerekiyor. Onun için temennim, burası bir multidisipliner çalışma merkezi olsun. Diğer birimlerden de arkadaşlar gelsinler, hatta birkaç yüksek lisans öğrencisi var, bu şoförü olmayan uzaktan kumandalı arabalarla ilgili çalışması da var, diğer üniversiteler in de çalışmaları var. Bunlar örnek alınsın, yani biraz ileriden başlayalım, oradan gidelim diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Rektör Şahin ve beraberindekiler tarafından açıldı. Prof. Dr. Şahin ve beraberindekiler daha sonra merkezi gezerek bilgi aldı.