Rektör Şahin, öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Dr. Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencilerine mesleki bilgi ve tecrübelerini anlatarak tavsiyelerde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konevi Amfisinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye'de eğitim sistemini 3 aşamada planlamak gerektiğini ve öncelikle ‘iyi insan', ‘iyi vatandaş' değerleri üzerine meslek erbabı olmayı inşa edeceklerini söyledi. Mesleğini çok sevdiğini ve önemsediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin, “Öyle çok büyük zevkimiz ve eğlencemiz de yoktur. Kendimize özel hayatımız olmaz. Gittiğimiz her yerde telefonla ulaşılabilir olmamız gerekir. İnsana hizmet ediyor olmak en büyük ibadettir. Büyük bir hizmeti yerine getireceksiniz” diye konuştu.

“Size emanet edilen insan, en değerli canlıdır”

Hekim adaylarına tavsiyelerde bulunan Rektör Şahin, “Yapacağınız işlemle ilgili olarak gerekçelerinizi, bulgularınızı mutlaka kayıt altına alacaksınız ve yaptığınız işlem dahil mutlaka yazacaksınız. Kendinizi sağlama alın, insanların merhametini ve vicdanına bırakmayın. Siz güçlü olun, herkes size karşı merhametli olur. Siz iyi olun, herkes size karşı iyi olur. Siz yetersiz olursanız herkes size karşı tepeden bakar, ezmeye çalışır. İki sebepten dolayı çok iyi hekimler olmanız lazım; birincisi size emanet edilen insan, en değerli canlıdır. Size canını emanet etmiştir ve sizin mesleki eksikliklerinizden dolayı bir insanın hayatını kaybetmesi hem vicdani hem de kanuni çok büyük bir sorumluluktur. İkincisi; rekabet edebilmek için çünkü günümüzde kapitalizm sağlığı tamamen ele geçirdi. Tercih edilen bir doktor olabilmek ve gerçekten arzu ettiğiniz maişeti temin edebilmek için iyi bir hekim olmanız gerekir” dedi.

“Ben odama kim girerse girsin ayağa kalkıyorum”

Hekim ve hasta ilişkisinin önemine değinen Rektör Şahin, “Ben odama kim girerse girsin ayağa kalkıyorum. En küçük çocuk yürüyerek odama girebilecekse bile ayağa kalkıyorum, hoş geldiniz diyor elini sıkıyorum. Yer gösterdikten sonra oturuyorum. Ve sorum şu oluyor, ‘Buyrun sizin için ne yapabilirim?' Temel insani ilişkilerde göz teması ve bir saygı ifadesi çok önemlidir. Saygı gösterirsen, görürsün. Mutlaka hastaya yönünüz dönük olsun. İnsanları duymazdan, görmezden gelmeyin. Hekim hasta ilişkisinde süreci siz yönetin. Sizin kontrolünüzde olmayan süreç sizi zor durumda bırakabilir. Olumsuz süreçlerin içinde bulunmayın” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yanı sıra, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Fakülte Sekreteri Nasır Ersöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.