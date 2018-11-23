Rektör Şahin'den öğrencilere ders

Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu'nda Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin “Deney Hayvanlarının ve Deney Modellerinin Seçimi” konusunda ders verdi.

Ders, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Çiftçi, müdür yardımcıları, Tıp, Veteriner, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Fen ve Ziraat Fakültesinde araştırma yapan kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sunumunda araştırmalarda ve projelerden deney hayvanlarıyla çalışmak için kursun önemli olduğunu söyleyen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinden iki şey bekliyoruz; birincisi, aşı üretim merkezinin en azından temel alanlarından birisi olsun. İkincisi, biyouyumluluk ki şu anda çok önemli. Türkiye'de yeni yürüyen bir süreç, insan vücudunda kullanılan materyallerin biyouyumluluğun test edildiği laboratuvarların oluşturulması isteniyor. Türkiye'de bu şu anda yok. Avrupa ülkelerinde ve Bulgaristan'da yapılıyor. Büyük paralar ödeniyor. Eğer yerli imalat ve üretim yapılacaksa bu çalışmaların yürütüldüğü alanların da olması lazım. O yerlerden birisi belki de en önemlisi burası olacak. Burayla ilgili iki de temel beklentimiz var; normal işlevlerinden birisi deneysel çalışmaların yapılıyor olmasıdır. Bu anlamda hakikaten arkadaşları tebrik ediyorum. Çok organize ve disiplinli bir şekilde süreci yürütüyorlar. Bir diğeri ise eğitim faaliyetlerini yürütmektir” dedi.

“Çalışmak ve üretmek zorundayız”

“Ülke olarak bir zihinsel dönüşümü daha yeni yaşıyoruz” diyen Rektör Şahin, “Batı, bilimi kendi tarihiyle başlatıyor. Eğer kendi tarihinden bir referans bulamazsa bizim atalarımızın koyduğu bilimsel verileri atlayarak Yunan medeniyetine daha da ileri giderek Firavun medeniyetine yani Mısır'a dayandırıyor. Kendisine referans olarak oraları seçiyor. Tabii bunu geçmişimizle övünelim, kendi kendimizi avutalım diye söylemiyorum. Bizim atalarımız çok daha olumsuzluklar içerisinde başarı ortaya koyabilmiş ise bugün biz çok daha fazlasını ortaya koyabiliriz. Bunu yapabilecek zihinsel dönüşümü yeni yeni yaşıyoruz. İşte bu eğitimlerle başaracağız. Herkes işini gücünü bırakıp buraya gelip bu eğitimi alıyorsa bu da heves ve arzunun göstergesidir. Çalışmak, üretmek, birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Her ne şekilde olursa olsun. Gerekirse kendimizden, nefsimizden, şahsi çıkarlarımızdan fedakarlık yapmak zorundayız ve başaracağız buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kök hücre laboratuvarı yakında hizmete açılacak

“Deney Hayvanlarının ve Deney Modellerinin Seçimi” konulu dersi veren Rektör Şahin, “Deney hayvanları belli ve sınırlı sayıdadır, insanda hiç deney yapamazsınız. Deney hayvanlarını belli kurallar çerçevesinde kullanabilirsiniz. Buradaki temel amaç normal fizyolojik olayları ve normal davranışları deney hayvanlarında çalışırsınız. Deney hayvanlarında kendiliğinden oluşan veya bizim müdahaleyle dışarıdan oluşturduğumuz patolojik durumları araştırırız. Tabii biyolojik açıdan insana yakın fizyolojik işlevleri olan hayvanları tercih ediyoruz. Araştırmalar, bu çerçevede yürütülüyor. Hayvanlara, titiz davranılmalıdır. Gereğinden fazla hayvan asla bir çalışmada kullanılmamalıdır” dedi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini gezerek yakın zamanda Kök Hücre Laboratuvarının hizmete açılacağını söyledi. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, farklı alanlardan 44 kursiyerin katılımıyla 10 gün sürecek, teorik ve uygulamalı dersler verilecek.