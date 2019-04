Rektör Zorlu: “4 yıl içinde kampüsümüzün tamamı ağaçlandırılacak”

Geleneksel Ağaçlandırma Bayramı”nda yüzlerce fidan toprakla buluştu. Öğrencilik yıllarında Selçuk Üniversitesi Kampüsünün ağaçlandırma faaliyetlerine katıldığını aktararak öğrencilere seslenen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Bugün Selçuk Üniversitesi yeşil bir kampüse sahipse bu, o gün fidan diken öğrenciler sayesindedir. Sizin bugün verdiğiniz emekler de böylece gelecek için faydalı olacak. Orman Bölge Müdürlüğümüzün desteğiyle yapılan protokol çerçevesinde inşallah 4 yıl içeresinde kampüsümüzün tamamı ağaçlandırılacak. Gelecek nesiller üniversitemize geldiklerinde yeşil bir kampüste okuyacaklar. Bu konuda kesinlikle kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Her öğrencimiz bir fidanın bakımını üstlenecek”

Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenciye bakımını üstleneceği bir fidan verilmesi konusunda çalışma yürüttüklerini açıklayan Rektör Zorlu, “Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim hayatı boyunca kendilerine verilen fidanların bakımını üstlenecek ve mezun olduğunda da görevi yeni gelen öğrencilere devredecek. Böylece her öğrencimizin kendi adına bakımını üstlendiği bir ağacı olacak. Sizin dikeceğiniz bir fidan yarın buranın orman olmasını sağlayacak. Sizler de bir fidansınız ve geleceği şekillendireceksiniz. Bunun gibi sizlerin dikeceği her fidan da geleceğin ormanlarını şekillendirecek” şeklinde konuştu.

"Amacımız önümüzdeki yıllarda ülkemizin yüzde 30'unu ormanlık alan haline getirmek"

Konya Orman Bölge Müdürü İsmail Poyraz ise, orman varlığını artıran ender ülkelerden olduğumuzu belirterek, “2003 yılında Türkiye yüzölçümünün yüzde 27,4'ü ormanlarla kaplıyken şuan bu oran yüzde 28,6'ya ulaşmış durumda. Amacımız önümüzdeki yıllarda ülkemizin yüzde 30'unu ormanlık alan haline getirmek. Ormanlarımızı her türlü tehlikeye karşı korumak, ormanlık alanları artırmak ve bakımlarını aksatmadan yapmak ana gayemiz olmalıdır. Her yıl 8 ila 10 milyon fidanı Konya'da toprakla buluşturuyoruz. Bugün burada ise bin adet sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve protokol üyeleri yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik Konya'nın geleneksel pilav ikramıyla sona erdi.