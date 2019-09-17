Rektör Zorlu'dan Konya SMMMO'ya ziyaret

Dr. Cem Zorlu, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu, Sekreter Abdulkadir Çetin ve Sayman İbrahim Paparacı'yı oda hizmet binasında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektör Zorlu, Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oda faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.