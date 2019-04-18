Rektörler Bilim Merkezinde öğrencilerle buluştu

Konya'daki 5 üniversitenin rektörü, Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde liselerin 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, Konya'daki üniversitelerin rektörlerini öğrencilerle buluşturdu. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya'daki farklı liselerin 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı programda öğrencilerin üniversite tercihleri ile geleceğe yön verirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklamalar yapan rektörler, Konya'da bulunan üniversitelerin öğrencilere sunduğu imkanlar, sosyal sorumluluk projeleri, üniversitelerin çalışma hayatında öğrencilere katacağı fırsatlar gibi konularda bilgi verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda rektörler, öğrencilerin sorularını da cevapladı.